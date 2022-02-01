Укр

Зеленский в Раде вспомнил Вангу и сорвал аплодисменты

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Владимир Зеленский во время выступления в ВРУ Новость обновлена 01 февраля 2022, 11:01
Владимир Зеленский во время выступления в ВРУ

Президент Украины похвалил наших дипломатов, однако назвал тех, кто "еще лучше"

Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 7 сессии ІХ созыва Верховной Рады, призывая украинцев к единству и рассказывая о важных достижениях на фоне угроз войны с РФ.

"Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, больших блогеров и Ванги не оправдались. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами — все едут к нам. Это очень важно. Нам хотят подставить плечо, а не подножку", — заявил под аплодисменты Зеленский, отчитавшись о переговорах с европейскими и американскими политиками из-за угроз РФ, которых было более 80-ти за небольшой отрезок времени.

По его словам, новая философия Украины теперь звучит так: "Мы ценим поддержку всех, но рассчитываем только на себя".

Зеленский сказал, что Украина готова к любому сценарию событий, однако выступает за мирное решение конфликта с РФ. Также президент похвалил дипломатов, которые добиваются урегулирования ситуации со страной-агрессором, но упомянул, что лучше них — только наши военные.

Цитируем самые важные моменты, которые прозвучали в речи Зеленского в Раде:

  • медиа сегодня является главным оружием: новости про войну влияют на психику украинцев. Зеленский поблагодарил тех, кто не подхватил "вирус паники";
  • гривна возвращается к нормальному курсу;
  • в стране хватит и угля, и газа, более того — впервые в истории своей независимости Украина использует весь потенциал АЭС: работают все энергоблоки;
  • в ближайшие дни будет заключен контракт с Великобританией и Польшей: три страны начнут работу в новом альянсе.

Напомним, что еще недавно президент Украины не исключал вторжение России в Харьков, мэр которого Игорь Терехов увидел нюанс в этих словах.

Теги:
#Война #Рада #Ванга #Зеленский #Владимир Зеленский
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