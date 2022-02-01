Слова Зеленского об угрозе Харькову: Терехов указал на необычный момент

Городской голова Харькова высказался о рисках захвата города.

Президент Украины Владимир Зеленский ни до, ни после своего заявления о вероятной оккупации Харькова в случае вторжения России не контактировал с мэром Харькова Игорем Тереховым. В то же время, слова главы государства, вероятно, были неправильно переведены, считает градоначальник.

"Телеграф" пообщался с главой города Игорем Тереховым о сложившейся ситуации в одном из крупнейших мегаполисов Украины. Мэр ранее уже делал заявление о том, что Харьков будет сопротивляться оккупантам, в случае эскалации.

В новом разговоре городской голова отметил, что в Харькове войны не хотят. О словах президента Украины про Харьков он узнал не от самого гаранта — ни до, ни после интервью The Washington Post с Зеленским не контактировал. Терехов отметил, что объем информации у городского головы и у президента отличается и если он, как представитель государственной власти что-то говорит, то понимает свои слова. Он считает, что слова Зеленского могли быть неверно переведены.

"Моя зона ответственности — это Харьков", — напоминает Терехов и считает, что важно на сегодняшний день "сохранять спокойствие и повышать обороноспособность Украины".

Ранее "Телеграф" узнавал мнение самих харьковчан о рисках войны с Россией. Мнения оказались весьма полярными — почитать и посмотреть на видео настроения в городе-миллионнике можно в спецопросе.