Харьков может стать "могилой" для российской армии, но есть вариант, - боец спецназа

В случае атаки Харькова ВСУ могут разгромить российские войска, но есть нюанс, который стоит учитывать

Интервью президента Владимира Зеленского изданию The Washington Post, в котором он допустил оккупацию Харькова в случае вторжения войск РФ в Украину, у многих жителей города вызвало если не панику, то серьезные опасения.

"Телеграф" поинтересовался у военнослужащего ССО, имеющего опыт боевых действий на Донбассе (в том числе в районе Донецкого аэропорта) о возможном наступлении российской армии на Харьков, как это будет выглядеть и чем может закончиться.

Куда могут ударить россияне

По словам собеседника "Телеграфа" (его имя не раскрывает из соображений безопасности), любая армейская операция зависит от поставленной цели и сил, имеющихся для решения данной задачи.

"По последним данным на границе с Украиной РФ держит порядка 100 тысяч военнослужащих, не считая "армейских корпусов" ОРДЛО. Следующий вопрос – какие цели ставит перед собой Россия? Если полная оккупация Украины, то не о чем дальше говорить, с такими силами это осуществить невозможно", — объясняет спецназовец.

По словам собеседника, более реальными для таких сил представляются локальные операции, которые скорее всего, сосредоточены вокруг трех направлений:

удар по Мариуполю и далее по Запорожью;

удар по Харькову со стороны Белгорода;

наступление из Беларуси с выходом к Киеву.

Распределять силы и задачи можно по-разному.

"Можно наносить главный удар на одном направлении, скажем Мариуполь-Запорожье для решения проблемы воды для Крыма и создания сухопутного коридора. Тогда там нужно сосредоточить основные силы, а два вспомогательных удара нанести по харьковскому и киевском направлениях. В таком случае Харькову опасаться нечего. А можно ударить скажем на всех трех направлениях, рассредоточив силы примерно поровну, тогда это уже другой расклад", — подчеркивает наш собеседник.

Силы сторон: трехкратное преимущество которого не будет

Общая численность военнослужащих РФ с силами ОРДЛО может позволить сосредоточить против Украины до 150 тысяч людей, тогда против Харькова могут направить до 50 тысяч военнослужащих. По словам нашего собеседника, против этих сил Украина может противопоставить минимум 1 бригаду ВСУ, части Нацгвардии, ПВО, обеспечения и прочего, общей численностью до 20-25 тысяч человек и это без учета переброски возможных резервов.

"Первое правило наступления – для него нужен минимум трехкратный перевес над противником, но вообще, чем больше, тем лучше. Причем это правило для городских боев, когда каждый дом превращается в крепость, приобретает еще большее значение. Скажу по своему опыту, любой городской бой – это мясорубка, когда даже тяжело понять кто и откуда стреляет. Собственно, поэтому ВСУ и не штурмовали Донецк, ведь это тоже был город-миллионик, как и Харьков", — подчеркивает спецназовец.

Наш собеседник призывает вспомнить примеры штурмов городов и укрепленных позиций, начиная со Сталинграда и заканчивая обороной Донецкого аэропорта.

"Сталинград – узкая полоска земли вдоль реки, 6 армия Вермахта завязла в нем на несколько месяцев и была окружена. Штурм Грозного в 1994-1995 года – 100 тысяч российских солдат против 8000 чеченцев без тяжелого оружия, итог – две недели боев, огромные потери армии и фактически разрушенный Грозный, а по площади это только один микрорайон Харькова. Наконец, 242 дня обороны Донецкого аэропорта – обороняться всегда легче чем наступать, а путь у штурмующих по сути один – добиться перевеса в огневой мощи и разрушать постройки. И даже тогда они понесут просто несопоставимые с защищающимися потери", — говорит источник "Телеграфа".

Между Белгородом и Харьковом чуть более 70 км

Правда, опасность потерять Харьков для Украины все-таки существует.

Брать не штурмом, а измором

По словам нашего собеседника, города уже давно предпочитают захватывать по другой тактике – окружение и блокада.

"Маневренные броневые группы прорываются по дорогам окружающим город, закрепляются на этих позициях и просто отрезают город от поставки оружия, резервов, боеприпасов и продовольствия. Именно так взяли Грозный в 2000-м году – его не штурмовали, а отрезали и заставили гарнизон прорываться. Аналогичную тактику по сути пытались реализовать в 2014 году ВСУ на Донбассе, особенно возле Донецка. Правда тут есть опасность – подобные действия наступающих подставляют под контрудары фланги, то есть ВСУ могут сосредоточить превосходящие силы и ударить в ответ, создав угрозу окружения уже для сил РФ", — говорит о тонкостях данной тактики военнослужащий ВСУ.

В условиях Украины, как говорит собеседник "Телеграфа", реализовать эту тактику россиянам непросто – ведь благодаря поставке британских гранатометов NLAW украинские военнослужащие могут уничтожить маневренные бронегруппы до того как они отрежут Харьков.

"В любом случае, на штурм города-миллионика не идут группировкой в 50 тысяч человек – это самоубийство, нужна или блокада, или более крупные силы, в 2-3 раза больше", — резюмирует источник "Телеграфа".

Отметим, что Заявление президента о возможности потерять Харьков вызвало бурную и неоднозначную реакцию в сети.