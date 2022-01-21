Укр

Мэр Харькова ответил на заявления Зеленского об оккупации города

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины

Мэр города призвал жителей не паниковать.

Харьков готов дать твердый отпор в случае начала полномасштабного вторжения России и имеет для этого все ресурсы.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американским СМИ о том, что Россия может в первую очередь оккупировать именно Харьков.

Терехов напомнил, что Харьков является и будет оставаться украинским городом, а его жители являются гражданами единой и неделимой Украины.

Он также указал, что защищать город будут не одни харьковчане, а и вся Украина.

Мэр города заверил, что Харьков готов дать отпор потенциальным захватчикам и имеет силы и средства, чтобы отстоять его перед лицом оккупантов.

Вместе с тем он заверяет, что поводов для беспокойства нет.

"Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом", — отметил Терехов.

Как сообщалось ране, в интервью The Washington Post Зеленский заявил, что в случае начала российского вторжения, оружие в руки возьмут все граждане, даже те, кто ранее хорошо относился к России. Вместе с тем он сказал, что Харьков может быть первым городом, куда будет направлен удар российских войск, из-за чего он допустил, что город может быть оккупирован.

Украинцы же выразили недоумение заявлениями президента, поскольку в его обращениях к согражданам обычно звучали успокаивающие слова, что сильно противоречит его заявлению для западной аудитории.

Теги:
#Харьков #Россия #Игорь Терехов #Владимир Зеленский
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