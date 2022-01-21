Заявление Зеленского о потере Харькова вызвало больше вопросов, чем ответов: реакция соцсетей

Слова президента вызвали шквал комментариев и непонимания.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил о том, что при вторжении Россия может оккупировать Харьков. Ранее он заявлял в видеообращении к нации, что нужно сохранять спокойствие и не паниковать, сказав, что "нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное чувство тревоги".

Беседа западного медиа с украинским лидером была записана в среду, тогда как материал опубликован в пятницу. Обращение датировано тем же днем. Такая различность в информации вызвала недоумение у украинцев.

Журналист Андрей Цаплиенко поинтересовался настроениями харьковчан в свете заявлений президента.

Бывший харьковчанин бизнесмен и блогер Роман Шрайк также удивлен словами президента и иронизирует по этому поводу.

В сети отметили, что такая разница в месседжах адресованных западной аудитории и своему народу выглядит странно.

Паниковать или нет — задают вопрос в сети.

Отдельно возмущение украинцев вызвала фраза президента в интервью, которую он сказал на вопрос о мнении про якобы "русские земли". Зеленский предположил, что речь может идти о Крыме и о том, что в РФ хотят, чтобы про оккупацию полуострова забыли в Украине и мире: "Они его оккупировали и взрастили сепаратистов на Донбассе. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет", — сказал он.

Скриншот ответа президента The Washington Post

Негативную реакцию вызвало использование президентом слова "сепаратисты".

Ранее "Телеграф" писал про то, что Россия стягивает вооружение в сторону Украины. Сообщается про 100 тысяч военного контингента РФ, но его количество может увеличиться. Россия отрицает то, что собирается нападать на Украину.