Рус

Заява Зеленського про втрату Харкова викликала більше запитань, ніж відповідей: реакція соцмереж

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
410
Володимир Зеленський говорив про дві суперечливі речі Новина оновлена 21 січня 2022, 13:41
Володимир Зеленський говорив про дві суперечливі речі

Слова президента викликали шквал коментарів та нерозуміння.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post заявив про те, що при вторгненні Росія може окупувати Харків. Раніше він заявляв у відеозверненні до нації, що потрібно зберігати спокій і не панікувати, сказавши, що "нападають не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне почуття тривоги".

Розмова західного медіа з українським лідером була записана у середу, тоді як матеріал опублікований у п’ятницю. Звернення датоване тим же днем. Така різниця в інформації викликала подив у українців.

Журналіст Андрій Цаплієнко поцікавився настроями харків’ян у світлі заяв президента.

Колишній харків’янин, бізнесмен та блогер Роман Шрайк також здивований словами президента та іронізує із цього приводу.

У мережі відзначили, що така різниця у меседжах адресованих західній аудиторії та своєму народу виглядає дивно.

Панікувати чи ні — запитують у мережі.

Окремо обурення українців викликала фраза президента в інтерв’ю, яку він сказав на запитання про нібито "російські землі". Зеленський припустив, що може йтися про Крим і про те, що в РФ хочуть, щоб про окупацію півострова забули в Україні та світі: "Вони його окупували і виростили сепаратистів на Донбасі. Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", — сказав він.

Скриншот відповіді президента The Washington Post
Скриншот відповіді президента The Washington Post

Негативну реакцію викликало використання президентом слова "сепаратисти".

Раніше "Телеграф" писав про те, що Росія стягує озброєння у бік України. Повідомляється про 100 тисяч військового контингенту РФ, але його кількість може збільшитись. Росія заперечує те, що збирається нападати на Україну.

Теги:
#Харків #Росія #Вторгнення #Володимир Зеленський
Володимир Зеленський говорив про дві суперечливі речі
Україна
Заява Зеленського про втрату Харкова викликала більше запитань, ніж відповідей: реакція соцмереж
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський говорив про дві суперечливі речі
Заява Зеленського про втрату Харкова викликала більше запитань, ніж відповідей: реакція соцмереж
Дата публікації
Категорія
Що отримали українці за 4 роки пенсійної реформи
"Скоро на пенсії потрібен буде 1 трлн грн. Це глухий кут": чи чекати українським пенсіонерам покращень
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський висловив свою думку щодо санкцій
"Всі захищатимуть нашу країну": Зеленський заявив, що Харків опинився в зоні ризику
Дата публікації
Категорія
Путіна просять одуматися і не атакувати Україну
Україна може стати новою Чечнею чи Афганістаном: Велика Британія попередила Путіна "про жахливе болото"
Дата публікації
Категорія
Руслан Рябошапка обіймав посаду генерального прокурора України з 29 серпня 2019 по 5 березня 2020 року
Коломойський мстить Порошенку руками Зеленського, президента чекає народний імпічмент, - Руслан Рябошапка