Заява Зеленського про втрату Харкова викликала більше запитань, ніж відповідей: реакція соцмереж

Слова президента викликали шквал коментарів та нерозуміння.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post заявив про те, що при вторгненні Росія може окупувати Харків. Раніше він заявляв у відеозверненні до нації, що потрібно зберігати спокій і не панікувати, сказавши, що "нападають не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне почуття тривоги".

Розмова західного медіа з українським лідером була записана у середу, тоді як матеріал опублікований у п’ятницю. Звернення датоване тим же днем. Така різниця в інформації викликала подив у українців.

Журналіст Андрій Цаплієнко поцікавився настроями харків’ян у світлі заяв президента.

Колишній харків’янин, бізнесмен та блогер Роман Шрайк також здивований словами президента та іронізує із цього приводу.

У мережі відзначили, що така різниця у меседжах адресованих західній аудиторії та своєму народу виглядає дивно.

Панікувати чи ні — запитують у мережі.

Окремо обурення українців викликала фраза президента в інтерв’ю, яку він сказав на запитання про нібито "російські землі". Зеленський припустив, що може йтися про Крим і про те, що в РФ хочуть, щоб про окупацію півострова забули в Україні та світі: "Вони його окупували і виростили сепаратистів на Донбасі. Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", — сказав він.

Скриншот відповіді президента The Washington Post

Негативну реакцію викликало використання президентом слова "сепаратисти".

Раніше "Телеграф" писав про те, що Росія стягує озброєння у бік України. Повідомляється про 100 тисяч військового контингенту РФ, але його кількість може збільшитись. Росія заперечує те, що збирається нападати на Україну.