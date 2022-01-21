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Мер Харкова відповів на заяви Зеленського про окупацію міста

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Збройні сили України Новина оновлена 21 січня 2022, 16:04
Збройні сили України

Мер міста закликав мешканців не панікувати.

Харків готовий дати тверду відсіч у разі початку повномасштабного вторгнення Росії та має для цього всі ресурси.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов після того, як президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю американським ЗМІ, що Росія може в першу чергу окупувати саме Харків.

Терехов нагадав, що Харків є і залишатиметься українським містом, а його мешканці є громадянами єдиної та неподільної України.

Він також зазначив, що захищатимуть місто не лише харків’яни, а й вся Україна.

Мер міста запевнив, що Харків готовий дати відсіч потенційним загарбникам і має сили та засоби, щоб відстояти його перед обличчям окупантів.

Водночас він запевняє, що приводів для занепокоєння немає.

"Харків і надалі успішно розвиватиметься під мирним небом", — зазначив Терехов.

Як повідомлялося рані, в інтерв’ю The Washington Post Зеленський заявив, що у разі початку російського вторгнення, зброю до рук візьмуть усі громадяни, навіть ті, хто раніше добре ставився до Росії. Водночас він сказав, що Харків може бути першим містом, куди буде направлено удар російських військ, через що він припустив, що місто може бути окуповане.

Українці ж висловили подив заявами президента, оскільки в його зверненнях до співгромадян зазвичай звучали заспокійливі слова, що суперечить його заяві для західної аудиторії.

Теги:
#Харків #Росія #Ігор Терехов #Володимир Зеленський
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