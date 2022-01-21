От "Мне по**й", "Уже 8 лет так живем" до "Россия – друг": что думают харьковчане об угрозе оккупации РФ Харькова (видео)

Опрос о том, как харьковчане относятся к вероятному захвату города Россией в случае эскалации

Харьковчане разделились во мнениях после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что город может стать первым среди оккупированных Россией в случае полномасштабной войны. Некоторые уверены, что Харьков проукраинский и надежно защищен, а кто-то все еще считает Россию другом. Многие горожане заявили, что продолжают жить обычной жизнью и ни о какой войне не задумываются.

"Телеграф" провел опрос и узнал подробнее о настроениях харьковчан (чтобы просмотреть полное видео опроса, доскролльте до конца материала).

Сказанное президентом в интервью The Washington Post вызвало бурное обсуждение в социальных сетях и волну мемов. Так, Зеленский заявил, что в случае вторжения Россия может пойти именно на Харьков. Мол, там проживает много русскоязычных и у жителей есть родственные связи с РФ.

Чтобы узнать, что думают сами харьковчане об угрозе наступления России, корреспондентка "Телеграфа" в пятницу, 21 января, побывала в городском саду имени Тараса Шевченко и пообщалась с горожанами. Стоит отметить, что многие жители неохотно шли на диалог или вовсе отказывались от комментариев. Кроме того, некоторые из тех, кого мы встретили в парке, не в курсе озвученных президентом тезисов.

Условно, мнения харьковчан можно разделить на такие категории:

Те, кто не верят, что Харьков может быть захвачен, и заявляют о необоснованной панике. Те, кто не интересуются новостями вообще, продолжают жить как ни в чем не бывало и не думают о войне. Те, кто верят, что Харьков останется украинским и легко даст отпор оккупанту в случае вторжения. Те, кто считают Россию дружественной страной, которая не будет нападать на "друга".

Пожалуй, чаще всего горожане выражали сомнения, что Харьков может быть захвачен войсками Путина. Большинство среди опрошенных "Телеграфом" сказали, что ни малейшей угрозы войны не ощущают или же не видят веских причин для того, чтобы верить в возможность нападения России. Кое-кто из харьковчан считает, что про угрозу полномасштабной войны "все врут", в том числе президент.

"Вранье! Оно ей надо это, России?" — сказала одна из опрошенных.

Еще один из горожан заявил: "Я в это не верю. Нет смысла вступать в конфликт, для чего?"

На вопрос о том, допускают ли вероятность вторжения РФ в Харьков, некоторые горожане отвечали риторически: "А что мы можем изменить?"

"Абсолютно не ощущаю никакой угрозы. Даже документы мои х*р знает где. Матом можно? По**ю", — заявил харьковчанин Тимофей.

Его спутница добавила, что не то чтобы им все равно, но вариантов как-то повлиять на ситуацию нет.

Встречались нам более молодые и юные харьковчане, которые в принципе не в курсе происходящего, а обсуждать войну в их кругах – не принято.

Так, пара девушек с улыбкой отметили, что не ознакомлены с заявлениями Зеленского и не ощущают угрозы, поскольку пока что в городе ничего не происходит.

"Веселимся, все замечательно", — добавили девушки.

Тем не менее, некоторые из горожан помнят, что война продолжается в Украине уже несколько лет. Так, харьковчанин Андрей подчеркнул, что за восемь лет войны "чувства притупились".

"Паники такой, чтобы за гречкой бежать – нет. Россия все может. А как на самом деле? Не знаю", — сказал мужчина.

Группа девчонок так же отмечает, что боевые действия длятся уже восемь лет.

"Нужно помнить, что рядом идет война. Так что готовимся к худшему, но верим в лучшее", — сказала харьковчанка Юлия.

Читайте также: Категория Харьков "Россияне верят, что в Харькове их могут встретить хлебом-солью", - что стоит за резонансным заявлением Зеленского "Телеграф" поинтересовался у политических и военных экспертов, как следует воспринимать скандальные слова Владимира Зеленского американским журналистам об угрозе захвата Харькова российскими войсками

"Это все "туфта", Россия не нападет на Харьков"

Пообщались мы в парке и с харьковчанами, которые придерживаются скорее пророссийских взглядов. Например, повстречавшаяся нам пара харьковчан уверена, что происходит расшатывание ситуации, а Россия – наш друг.

"Когда нет хорошей зарплаты, пенсии… Вот у меня пенсия 1800 гривен при прожиточном минимуме в 3500 гривен. Когда растут тарифы, женщин берут в армию, нужно же чем-то отвлечь? И вот говорят: "Россия нападет на Украину." И люди такие: "А, война!" – заявил мужчина.

"А сам – в Буковель", — добавляет его спутница, вероятно, имея в виду Зеленского.

"Это все туфта, никакой войны не будет. Россия – наш … (вероятно, друг – ред.) У меня в России родственников – вот так (т. е. очень много – ред.)! У меня отец — кубанский казак. Мы всегда дружили и прожили всю жизнь. А кто войну развязал? Американцы, эти твари! Развалили СССР бывший и теперь нас за идиотов держат," – считает харьковчанин.

Не согласны с тем, что Россия может захватить Харьков, и две повстречавшиеся в парке женщины.

"А вы в это верите? Я не думаю, что Россия настолько глупая, чтобы сюда лезла. Были всегда братьями, а теперь нас сделали врагами!" – заявила харьковчанка.

Довольно большое число опрошенных неактивно реагировало на наши вопросы. Многие из харьковчан заявили, что они "вне политики", "не интересуются войной", а один из горожан посоветовал нашей корреспондентке интересоваться не политикой, "а заняться культурой и играть на виолончели".

"Слова Зеленского только усилили панику"

Многие жители Харькова, судя по ответам людей, после заявления Зеленского стали паниковать больше. Так, харьковчанин Виталий заявил, что угроза в какой-то степени есть, но президенту не стоило делать громкое заявление.

"Это слова неадекватного человека. Нормальным его не назовешь. Разгонять панику, когда такая ситуация вокруг, столько военной техники на границе, и говорить о том, что будет оккупирован Харьков. Что нам делать? Как нам реагировать? Куда нам бежать и обращаться? Как будут эвакуировать население? Все эти вопросы должны решаться", — сказал харьковчанин.

По словам Виталия, вариантов у украинцев немного: "Мы с трех сторон окружены Россией, грубо говоря. Куда бежать? У нас не такая большая страна, чтобы убежать от России. Надеемся, что все-таки у Путина хватит мозгов. Уже свои же россияне ему говорят, чтобы с ума не сходил".

Задумывается о наихудшем сценарии развития событий и харьковчанка Татьяна. Как рассказала нам женщина, она сохранила себе на всякий случай пособие о том, как действовать при чрезвычайных ситуациях, например, бомбардировках.

"Я бы не подогревал так сильно ситуацию, выделяя Харьков. Это вообще не успокаивает местных жителей. Мы не можем повлиять на ситуацию, но паника от этого только увеличивается, нарастает эмоциональный психоз, который и так развивается у нас в обществе. На мой взгляд, это приводит к тому, что люди больше паникуют, болеют. Харьков – это Украина, мы просто ближе географически, но это ничем не выделяет Харьков среди всех других городов страны," – прокомментировал харьковчанин Игорь.

Харьковчанка Мария, женщина более старших лет, призналась, что переживает на фоне последних известий и даже запасается крупой.

"Я вспоминаю по аналогии, как Гитлер готовился (к войне – ред.), а мы не верили. Так что не знаю, может, он (Зеленский – ред.) нервы наши испытывает, а может – война и будет", — сказала женщина.

"Харьков даст России отпор"

Несколько харьковчан, преимущественно молодого возраста, высказались о проукраинской позиции города. Люди допускают, что Россия может обострить эскалацию, но верят – Харьков ответит жестко и победит. Так, Мухаммед и Елизавета не думают, что Харьков будет оккупирован.

"Харьков — такой город, который может себя защитить. Мы уже сильнее, чем были в 2014 году. Угроза войны всегда существует. Но мы больше чувствуем проукраинскую силу и этот дух", — говорит девушка.

По словам парня, преобладающее число харьковчан – проукраинское.

"Президент говорил о том, что если будет наступление, то российские войска будут заниматься регионами, которые могут поддержать его (вероятно, Путина, РФ — ред.). Но сейчас, в наше время, уже не будет такого, как в 2014 году. То пророссийское население, которое было, уже не является таким же пророссийским", — отметил Мухаммед.

Как показал опрос, более молодое поколение харьковчан признает, что Россия способна на вторжение. И хоть и верят в угрозу, повлиять на ситуацию не смогут.

"Говорим об этом последнее время. Угроза была всегда. Конечно, какая-то тревога есть, когда по соседству живет злая собака и гавкает… Бояться, наверное, бессмысленно. Мы уже так восемь лет живем и уже немножко привыкли. Сейчас новая волна людей, те, кто тогда отстранялся от политической информации и военной повестки, поняли: что-то происходит", — рассказал Богдан.

Полную версию эфира с опросом харьковчан можно посмотреть на странице "Телеграфа" в Facebook.

Как сообщал "Телеграф", ранее Владимир Зеленский выступил с обращением ко всем украинцам и призвал сохранять спокойствие. Президент напомнил, что впереди всех нас ждут майские праздники с шашлыками, а еще попросил не скупать в магазинах спички.