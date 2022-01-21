Від "Мені по**й", "Уже 8 років так живемо" до "Росія — друг": що думають харків’яни про загрозу окупації РФ Харкова (відео)

Опитування про те, як харків’яни ставляться до можливого захоплення міста Росією у разі ескалації

Харків’яни розділилися у позиціях після слів президента України Володимира Зеленського про те, що місто може стати першим серед окупованих Росією у разі повномасштабної війни. Дехто впевнений, що Харків проукраїнський і надійно захищений, а хтось все ще вважає Росію другом. Багато городян заявили, що продовжують жити звичайним життям і ні про яку війну не замислюються.

"Телеграф" провів опитування і дізнався докладніше про настрої харків’ян (щоби переглянути повне відео опитування , доскрольте до кінця матеріалу).

Сказане президентом в інтерв’ю The Washington Post викликало бурхливе обговорення у соціальних мережах і хвилю мемів. Так, Зеленський заявив, що у разі вторгнення Росія може піти саме на Харків. Мовляв, там проживає багато російськомовних і мешканці мають родинні зв’язки з РФ.

Щоб дізнатися, що думають самі харків’яни про загрозу наступу Росії, кореспондентка "Телеграфу" в п’ятницю, 21 січня, побувала у міському саду імені Тараса Шевченка та поспілкувалася з городянами. Варто зазначити, що багато жителів неохоче йшли на діалог або зовсім відмовлялися від коментарів. Крім того, деякі з тих, кого ми зустріли у парку, не в курсі озвучених президентом тез.

Умовно, думки харків’ян можна поділити на такі категорії:

Ті, хто не вірять, що Харків може бути захоплений і заявляють про необґрунтовану паніку. Ті, хто не цікавляться новинами взагалі, продовжують жити як ні в чому не бувало і не думають про війну. Ті, хто вірять, що Харків залишиться українським та легко дасть відсіч окупанту у разі вторгнення. Ті, хто вважають Росію дружньою країною, яка не нападатиме на "друга".

Напевно, найчастіше городяни висловлювали сумніви, що Харків може бути захоплений військами Путіна. Більшість серед опитаних "Телеграфом" сказали, що жодної загрози війни не відчувають або ж не бачать вагомих причин для того, щоби вірити у можливість нападу Росії. Дехто з харків’ян вважає, що про загрозу повномасштабної війни "всі брешуть", зокрема президент.

"Брехня! Воно їй треба це, Росії?" — сказала одна з опитаних.

Ще один із городян заявив: "Я в це не вірю. Немає сенсу вступати в конфлікт, для чого?"

На запитання про те, чи допускають можливість вторгнення РФ до Харкова, деякі городяни відповідали риторично: "А що ми можемо змінити?"

"Абсолютно не відчуваю жодної загрози. Навіть документи мої х*р знає де. Матом можна? По**ю", — заявив харків’янин Тимофій.

Його супутниця додала, що не те щоби їм байдуже, але варіантів якось вплинути на ситуацію немає.

Зустрічалися нам молодші та юні харків’яни, які в принципі не в курсі того, що відбувається, а обговорювати війну в їхніх колах – не прийнято.

Так, пара дівчат із посмішкою зазначили, що не ознайомлені із заявами Зеленського та не відчувають загрози, оскільки поки що у місті нічого не відбувається.

"Веселимося, все чудово", — додали дівчата.

Проте деякі з городян пам’ятають, що війна триває в Україні вже кілька років. Так, харків’янин Андрій наголосив, що за вісім років війни "почуття притупилися".

"Паніки такої, щоби за гречкою бігти — немає. Росія все може. А як насправді? Не знаю", — сказав чоловік.

Група дівчаток також зазначає, що бойові дії тривають уже вісім років.

"Потрібно пам’ятати, що поряд йде війна. Тож готуємося до гіршого, але віримо у краще", — сказала харків’янка Юлія.

Читайте також: Категорія Харків "Росіяни вірять, що у Харкові їх можуть зустріти хлібом-сіллю", — що стоїть за резонансною заявою Зеленського "Телеграф" поцікавився у політичних та військових експертів, як слід сприймати скандальні слова Володимира Зеленського американським журналістам про загрозу захоплення Харкова російськими військами

"Це все "туфта", Росія не нападе на Харків"

Поспілкувалися ми у парку і з харків’янами, які дотримуються скоріше проросійських поглядів. Наприклад, пара харків’ян, що зустрілася нам, впевнена, що відбувається розхитування ситуації, а Росія – наш друг.

"Коли немає хорошої зарплати, пенсії… Ось у мене пенсія 1800 гривень при прожитковому мінімумі в 3500 гривень. Коли зростають тарифи, жінок беруть до армії, треба ж чимось відволікти? І ось кажуть: "Росія нападе на Україну." І всі такі: "А, війна!" – заявив чоловік.

"А сам – у Буковель", — додає його супутниця, мабуть, маючи на увазі Зеленського.

"Це все туфта, ніякої війни не буде. Росія — наш… (ймовірно, друг — ред.) У мене в Росії родичів — ось так (тобто дуже багато — ред.)! У мене батько — кубанський козак. Ми завжди дружили і прожили все життя. А хто війну розв’язав? Американці, ці тварюки! Розвалили СРСР колишній і тепер нас за ідіотів тримають", — вважає харків’янин.

Не згодні з тим, що Росія може захопити Харків, і дві жінки, які зустрілися в парку.

"А ви в це вірите? Я не думаю, що Росія така дурна, щоби сюди лізла. Були завжди братами, а тепер нас зробили ворогами!" – заявила харків’янка.

Досить велика кількість опитаних неактивно реагувала на наші запитання. Багато хто з харків’ян заявив, що вони "поза політикою", "не цікавляться війною", а один із городян порадив нашій кореспондентці цікавитися не політикою, "а зайнятися культурою та грати на віолончелі".

"Слова Зеленського лише посилили паніку"

Багато жителів Харкова, судячи з відповідей людей, після заяви Зеленського почали панікувати більше. Так, харків’янин Віталій заявив, що загроза певною мірою є, але президентові не варто було робити гучну заяву.

"Це слова неадекватної людини. Нормальною її не назвеш. Розганяти паніку, коли така ситуація навколо, стільки військової техніки на кордоні, й говорити про те, що буде окуповано Харків. Що нам робити? Як нам реагувати? Куди нам бігти і до кого звертатися? Як евакуюватимуть населення? Всі ці питання мають вирішуватися", — сказав харків’янин.

За словами Віталія, варіантів в українців небагато: "Ми з трьох боків оточені Росією, грубо кажучи. Куди тікати? Сподіваємося, що все ж таки у Путіна вистачить мізків. Вже свої ж росіяни йому кажуть, щоби з глузду не з'їжджав".

Замислюється про найгірший сценарій розвитку подій і харків’янка Тетяна. Як розповіла нам жінка, вона зберегла собі про всяк випадок посібник про те, як діяти за надзвичайних ситуацій, наприклад, бомбардування.

"Я би не підігрівав так сильно ситуацію, виділяючи Харків. Це взагалі не заспокоює місцевих жителів. Ми не можемо вплинути на ситуацію, але паніка від цього тільки збільшується, наростає емоційний психоз, який і так розвивається у нас у суспільстві. На мою думку, це призводить до того, що люди більше панікують, хворіють. Харків – це Україна, ми просто ближче географічно, але це нічим не виділяє Харків серед усіх інших міст країни", – прокоментував харків’янин Ігор.

Харків’янка Марія, жінка старшого віку, зізналася, що переживає на тлі останніх звісток і навіть запасається крупою.

"Я згадую за аналогією, як Гітлер готувався (до війни – ред.), а ми не вірили. Так що не знаю, може, він (Зеленський – ред.) нерви наші випробовує, а може – війна і буде", — сказала жінка.

"Харків дасть Росії відсіч"

Декілька харків’ян, переважно молодого віку, висловилися про проукраїнську позицію міста. Люди припускають, що Росія може загострити ескалацію, але вірять – Харків відповість жорстко та переможе. Так, Мухаммед та Єлизавета не думають, що Харків буде окуповано.

"Харків — таке місто, яке може себе захистити. Ми вже сильніші, ніж були у 2014 році. Загроза війни завжди існує. Але ми більше відчуваємо проукраїнську силу та цей дух", — каже дівчина.

За словами хлопця, переважна кількість харків’ян – проукраїнська.

"Президент говорив про те, що якщо буде наступ, то російські війська займатимуться регіонами, які можуть підтримати його (ймовірно, Путіна, РФ — ред.). Але зараз, у наш час, уже не буде такого, як у 2014 році. Те проросійське населення, яке було, вже не є таким самим проросійським", — зазначив Мухаммед.

Як показало опитування, молодше покоління харків’ян визнає, що Росія здатна на вторгнення. І хоч і вірять у загрозу, вплинути на ситуацію не можуть.

"Говоримо про це останнім часом. Загроза була завжди. Звичайно, якась тривога є, коли по сусідству живе злий собака і гавкає… Боятися, напевно, безглуздо. Ми вже так вісім років живемо і вже трішки звикли. Зараз нова хвиля людей, ті, хто тоді усувався від політичної інформації та військового порядку денного, зрозуміли: щось відбувається", — розповів Богдан.

Повну версію ефіру з опитуванням харків’ян можна переглянути на сторінці "Телеграфу" в Facebook.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Володимир Зеленський звернувся до всіх українців і закликав зберігати спокій. Президент нагадав, що попереду на всіх нас чекають травневі свята з шашликами, а ще попросив не скуповувати в магазинах сірники.