"Росіяни вірять, що у Харкові їх можуть зустріти хлібом-сіллю", — що стоїть за резонансною заявою Зеленського

"Телеграф" поцікавився у політичних та військових експертів, як слід сприймати скандальні слова Володимира Зеленського американським журналістам про загрозу захоплення Харкова російськими військами

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post заявив, що у разі вторгнення РФ може попрямувати до регіонів, де у багатьох є родинні зв’язки з росіянами. Одним із прикладів він назвав Харків, наголосивши, що "це буде початком великомасштабної війни".

Експерти оцінили для "Телеграфа" ці заяви, які вже викликали бурхливу реакцію соцмереж.

Немає ознак підготовки до наступу

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов упевнений, що РФ точно не збирається йти на Харків. Найближчими півроку-рік – так точно.

"Немає ознак підготовки такого наступу, – пояснює він. — Стотисячного угруповання російських військ, нібито зосередженого вздовж кордонів, не вистачить для вторгнення. Та й немає в ньому – відкритому – жодної потреби для Росії. Особливо коли йдуть переговорні процеси глобального рівня, коли проходить процес сертифікації "Північного потоку-2". Ну, а "захист російськомовного населення" — вже відіграна карта з боку Росії. Ніхто на таке не поведеться".

На думку Олега Жданова, Зеленський робить подібні заяви, бо у нього та його "команди" такий принцип управління.

"Вони побачили, що Захід клює на страшилки у стилі "завтра Путін нападе". Тому, щоб випросити ще більше допомоги (зокрема матеріальної), робляться такі необдумані заяви, які створюють паніку серед населення", – вважає експерт.

Він наголошує, що Харків як потенційне місце спрямування російського удару, обраний у меседжі Зеленського не випадково.

"По-перше, це перша столиця України. І захоплення такого міста мало б символічне значення. По-друге, місто-мільйонник, з розвиненою інфраструктурою, потужними підприємствами. По-третє, розташоване поруч із російським кордоном. Ну і, нарешті, це досить проросійське місто, не таке, звичайно, як до 2014-го. Але й зараз там не особливо шанують українську мову, і хоч школярі та студенти навчаються державною, українською, мовою, у побуті, в сім’ї, розмовляють частіше російською. Тому — Харків. Якби плани росіян вдалися і вони захопили це місто у 2014-му, воно могло б стати столицею так званої "Новоросії". Але говорити про те, що це станеться в найближчому майбутньому – приводу немає. Проте Захід може клюнути й Зеленський б'є на це: "дайте допомоги, бо завтра нападуть на Харків". Дадуть допомогу – говоритиме, що завтра нападуть на Запоріжжя. Або на Маріуполь. Або ще на щось. На жаль, така політика нашого президента. Бізнес-підхід — "лякай і бери, де дають"".

Бачимо явну хаотичність у публічних висловлюваннях глави держави

На думку експерта Українського інституту політики, харків’янина Микити Трачука у висловлюваннях Зеленського все частіше проскакує якась сумбурність.

"Буквально в середу він випускає звернення, в якому каже, що не треба панікувати, вторгнення не буде. І взагалі воно вже сталося – ще 2014-го. А якщо щось ще станеться – ми до цього готові. Мовляв, усе нормально, не треба нагнітати паніку і підкошувати й без того плачевне фінансово-економічне становище (інфляція зростає, тоді як акції падають, а нацвалюта слабшає.) Такий собі пасаж на адресу наших західних партнерів. А через два дні виходить інтерв’ю The Washington Post, в якому Зеленський видає зовсім інші меседжі: РФ може напасти, на Харків, усі з нею воюватимуть, навіть ті, хто добре до росіян ставиться, будуть сотні тисяч жертв, мільйони біженців, програють усі. Бачимо явну хаотичність у публічних висловлюваннях глави держави", – наголошує експерт.

На його думку, це може мати комплекс причин.

"Злі язики кажуть, що президент має якісь шкідливі звички, що він веде нездоровий спосіб життя. Особисто я такою інформацією не володію. Тому пояснити його взаємовиключні заяви можу так. По-перше, можливо, його саме так інформують (сьогодні кажуть одне, завтра – інше.) Можливо, він сам настільки втомився, що не пам’ятає – що говорить і коли… А можливо, це продумана робота на різну аудиторію. Всередині країни закликає не нервувати, а західним ЗМІ дає підстави для тривоги. Тези, спрямовані на внутрішню та зовнішню аудиторії, найчастіше відрізняються одна від іншої", – зазначає Микита Трачук.

При цьому, наголошує він, заяви у стилі "Росія може завтра напасти на Харків", насправді сіють паніку і всередині України, і за її межами.

"Теоретично від РФ можна очікувати всього, — упевнений експерт. — Тим більше коли переговори з колективним Заходом щодо гарантій безпеки йдуть не в дуже хорошому ключі (сьогодні — між главами зовнішньополітичних відомств РФ Лавровим та США Блінкеном завершилися безрезультатно). Але практично — не видно реального механізму та причин для нападу росіян на той самий Харків".

Харків може стати пасткою для Росії

Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко також звертає увагу на дивні нестикування у заявах Зеленського.

"В оточенні президента є мудрі люди. У тому числі з МЗС. Вони бачать, що народ панікує на тлі постійних повідомлень про загрозу російського вторгнення. Причому панікують не лише українські громадяни, які за кордон виїжджають уже не просто, щоб працювати, а й щоб там залишитися. Панікує інвестор, біжать нерезиденти з облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Йде багато сигналів Зеленському з цього приводу. Ось він і виступив 19 січня зі зверненням, закликавши не панікувати. Але у нас — тотальна недовіра до влади. Слова можуть витлумачити зовсім інакше. Особливо, коли незабаром після заклику не панікувати він робить припущення (в інтерв’ю американській пресі), що Харків може бути окупований. Тобто сам дав привід запанікувати ще більше", – наголошує Віктор Бобиренко.

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Водночас зазначає аналітик, якщо говорити про військову складову, для РФ є два можливі варіанти для наступу. І харківське – одне із них.

"Напад з боку Білорусі з метою прориву на Київ навряд чи є актуальним. Столицю України агресору точно не "проковтнути". Наступити вони можуть там, де, умовно кажучи, сподіваються на зустріч хлібом-сіллю, а не свинцевим градом. А це – південний схід, включаючи Харків, втім, це лише теоретична можливість, яка базується на припущенні росіян, що в першій столиці України їх можуть зустрічати хлібом-сіллю, помилковому припущенні, тому що Харків може стати пасткою для Росії. Місто-мільйонник зустріне агресора ненавистю. Так, більшість населення там – етнічні росіяни. Але приклад того ж Маріуполя, Слов'янська показав, що прихильників Путіна не було там і 2014-го. А зараз ще менше. Це ж стосується Харкова, звідки навесні 2014-го "руський мир" вигнали поганою мітлою, – наголошує Віктор Бобиренко. – Але цікаво те, що зроблене Зеленським припущення щодо можливого вторгнення росіян до Харкова базується, схоже, на логіці певної частини російського істеблішменту та Генштабу РФ. Помилкова заява, яка, можливо, просто вирвалася у нього. При цьому такий сценарій у головах росіян точно є. І Зеленський, оголошуючи його, не злукавив. Але, наголошую, для самої РФ таке вторгнення обернулося б незворотними наслідками".

Якби 8 років тому Харків не відстояли Кернес та Аваков, ми могли б отримати "ХНР" ще тоді

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко акцентує, що заява Зеленського про песимістичні перспективи Харкова викликала крайній дисонанс із нещодавнім "заспокійливим" відеозверненням президента України до народу.

"Емоційно це справді схоже на американські гірки. Водночас до подібної заяви глави держави через статус Зеленського слід поставитися з усією серйозністю", – вважає експерт.

За його словами, цілком очевидно, що план створення так званої "Новоросії", який активно впроваджувався Кремлем у 2014 році та в значній частині зазнав невдачі, нікуди не подівся.

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"Якби 8 років тому Харків не відстояли Кернес і Аваков, ми могли б отримати "ХНР" ("Харківську народну республіку") ще тоді, – каже Ігор Чаленко. – Виходячи з агресивного інформаційного порядку денного з боку нашого північного сусіда, план оновлюється. І просто чекає свого часу… Чому Харків? Остання мерська кампанія яскраво підсвітила настрої в місті, де питання радянського минулого, мовна проблематика, а також ставлення до тієї ж Другої світової війни знайшли свій відгук. Плюс не варто забувати, що Харків був першою столицею радянської України, що також відіграє важливу роль для Путіна (не є таємницею його бажання про реінкарнацію СРСР). Не говорять про економічні зв'язки. Та й сьогоднішня влада в місті відчуває свою автономність від центру – і готова впроваджувати свою гру".

Водночас слова Зеленського в жодному разі не слід сприймати як вирішену долю, упевнений експерт.

"Фактично ця заява ідеологічно вторить недавній заяві голови Білого дому Байдена, який висловив упевненість у бажанні Путіна вчинити широкомасштабний напад на Україну. Логіка цих заяв – бути спойлером і виконати превентивну функцію, залишившись звичайною "страшилкою". Виходячи з цього, панічні настрої у суспільстві мають бути замінені конструктивним занепокоєнням зі збереженням звичного ритму життя", – резюмує Ігор Чаленко.

Як раніше писав "Телеграф", біля кордонів України зосередилися стотисячні російські війська, перекидається техніка з інших частин РФ. При цьому в Росії наполегливо заявляють, що нападати не збираються.

Експерти оцінили для "Телеграфа" останні події, що відбулися у переговорному процесі між РФ та Заходом щодо України, а також прокоментували присутність російських військ на нашому кордоні.