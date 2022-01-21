"Россияне верят, что в Харькове их могут встретить хлебом-солью", - что стоит за резонансным заявлением Зеленского

"Телеграф" поинтересовался у политических и военных экспертов, как следует воспринимать скандальные слова Владимира Зеленского американским журналистам об угрозе захвата Харькова российскими войсками

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что случае вторжения РФ может направиться в регионы, где у многих есть родственные связи с россиянами. Одним из примеров он назвал Харьков, подчеркнув, что "это будет началом крупномасштабной войны".

Эксперты оценили для "Телеграфа" эти заявления, которые уже вызвали бурную реакцию соцсетей.

Нет признаков подготовки к наступлению

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов уверен: РФ точно не собирается идти на Харьков. В ближайшие полгода-год – так точно.

"Нет признаков подготовки такого наступления, – поясняет он. – Стотысячной группировки российских войск, якобы сосредоточенной вдоль границ, точно не хватит для вторжения. Да и нет в нем – открытом – никакой необходимости для России. Особенно, когда идут переговорные процессы глобального уровня, когда проходит процесс сертификации "Северного потока-2". Ну, а "защита русскоязычного населения" – уже отыгранная карта со стороны России. Никто на такое не поведется".

По мнению Олега Жданова, Зеленский делает подобные заявления, потому что у него и его "команды" такой принцип управления.

"Они увидели, что Запад клюет на страшилки в стиле "завтра Путин нападет". Поэтому, дабы выпросить еще больше помощи (в том числе материальной) делаются такие необдуманные заявления, которые создают панику среди населения", – считает эксперт.

Он подчеркивает, что Харьков как потенциальное место направления российского удара, выбран в меседже Зеленского не случайно.

"Во-первых, это первая столица Украины. И захват такого города имел бы символическое значение. Во-вторых, город-миллионник, с развитой инфраструктурой, мощными предприятиями. В-третьих, расположен рядом с российской границей. Ну и, наконец, это довольно пророссийский город. Не такой, конечно, как до 2014-го. Но и сейчас там не особо жалуют украинский язык. И хоть школьники и студенты учатся на государственном, украинском, языке, в быту, в семье, разговаривают чаще на русском. Поэтому – Харьков. Если бы планы россиян удались и они захватили этот город в 2014-м, он мог бы стать столицей так называемой "Новороссии". Так что основания приводить Харьков как пример мишени для вероятной российской агрессии есть. Но говорить о том, что это случится в обозримом будущем – повода нет. Однако Запад может клюнуть и Зеленский на это бьет: "дайте помощи, потому что завтра нападут на Харьков". Дадут помощь – будет говорить, что завтра нападут на Запорожье. Или на Мариуполь. Или еще на что-то. К сожалению, таковая политика нашего президента. Бизнес-подход – "пугай и бери, где дают"".

Видим явную хаотичность в публичных высказываниях главы государства

По мнению эксперта Украинского института политики, харьковчанина Никиты Трачука, в высказываниях Зеленского всё чаще проскакивает некая сумбурность.

"Буквально в среду он выпускает обращение, в котором говорит, что не надо паниковать, вторжения не будет. И вообще оно уже произошло – еще в 2014-м. А если что-то еще произойдет – мы к этому готовы. Мол, всё нормально, не надо нагнетать панику и подкашивать и без того плачевное финансово-экономическое положение (инфляция растет, тогда как акции падают, а нацвалюта слабеет). Такой себе пассаж в адрес наших западных партнеров. А спустя два дня выходит интервью The Washington Post, в котором Зеленский выдает совсем другие меседжи: РФ может напасть, на Харьков, все будут с ней воевать, даже те, кто хорошо к россиянам относится, будут сотни тысяч жертв, миллионы беженцев, проигрывают все. Видим явную хаотичность в публичных высказываниях главы государства", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, у этого может быть комплекс причин.

"Злые языки говорят, что у президента есть некие вредные привычки, что он ведет нездоровый образ жизни. Лично я такой информацией не владею. Потому объяснить его взаимоисключающие заявления могу так. Во-первых, возможно, его именно так информируют (сегодня говорят одно, завтра – другое). Возможно, он сам настолько устал, что не помнит – что говорит и когда. А возможно, это продуманная работа на разную аудиторию. Внутри страны призывает не нервничать, а западным СМИ дает поводы для тревоги. Тезисы, направленные на внутреннюю и внешнюю аудитории, зачастую отличаются друг о друга", – отмечает Никита Трачук.

При этом, подчеркивает он, заявления в стиле "Россия может завтра напасть на Харьков", на самом деле сеют панику и внутри Украины, и за ее пределами.

"Теоретически от РФ можно ожидать всего, – уверен эксперт. – Тем более, когда переговоры с коллективным Западом по гарантиям безопасности идут не в очень хорошем ключе (сегодняшние — между главами внешнеполитических ведомство РФ Лавровым и США Блинкеным завершились безрезультатно). Но практически – не видно реального механизма и причин для нападения россиян на тот же Харьков".

Харьков может стать ловушкой для России

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко также обращает внимание на странные нестыковки в заявлениях Зеленского.

"В окружении президента есть мудрые люди. В том числи из МИД. Они видят, что народ паникует на фоне постоянных сообщений об угрозе российского вторжения. Причем паникуют не только украинские граждане, которые за границу выезжают уже не просто, чтобы работать, но и – чтобы там остаться. Паникует инвестор, бегут нерезиденты из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Идет много сигналов Зеленскому по этому поводу. Вот он и выступил 19 января с обращением, призвав не паниковать. Но у нас – тотальное недоверие к власти. И его слова могут истолковать совсем иначе. Особенно, когда вскоре после призыва не паниковать он делает допущение (в интервью американской прессе), что Харьков может быть оккупирован. То есть, сам дал повод запаниковать еще больше", – подчеркивает Виктор Бобыренко.

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В то же время, отмечает аналитик, если говорить о военной составляющей, для РФ есть два возможных варианта для наступления. И харьковское – одно из них.

"Нападение со стороны Беларуси с целью прорыва на Киев вряд ли актуально. Столицу Украины агрессору точно не "проглотить". Наступить они могут там, где, условно говоря, надеются на встречу хлебом-солью, а не свинцовым градом. А это – юго-восток. Включая Харьков. Впрочем, это лишь теоретическая возможность. Которая базируется на допущении россиян, что в первой столице Украины их могут встречать хлебом-солью. Ошибочном допущении. Потому что Харьков может стать ловушкой для России. Город-миллионник встретит агрессора ненавистью. Да, большинство населения там – этнические русские. Но пример того же Мариуполя, Славянска показал, что приверженцев Путина не было там и в 2014-м. А сейчас еще меньше. Это же касается Харькова, откуда весной 2014-го "русский мир" выгнали поганой метлой, – подчеркивает Виктор Бобыренко. – Но интересно то, что сделанное Зеленским допущение касательно возможного вторжения россиян в Харьков, базируется, похоже, на логике определенной части российского истеблишмента и Генштаба РФ. Ошибочное заявление, которое, возможно просто вырвалось у него. При этом, такой сценарий в головах россиян точно есть. И Зеленский, оглашая его, не слукавил. Но, подчеркиваю, для самой РФ такое вторжении обернулось бы необратимым последствиями".

Если бы 8 лет назад Харьков не отстояли Кернес и Аваков, мы могли бы заполучить "ХНР" ещё тогда

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко акцентирует, что заявление Зеленского о пессимистических перспективах Харькова вызвало крайний диссонанс с недавним "успокаивающим" видеообращением президента Украины к народу.

"Эмоционально это действительно похоже на американские горки. В то же время, к подобному заявлению главы государства ввиду статуса Зеленского следует отнестись со всей серьезностью", – считает эксперт.

По его словам, вполне очевидно, что план о создании так называемой "Новороссии", который активно внедрялся Кремлём в 2014 году и в значительной части потерпел неудачу, никуда не делся.

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"Если бы 8 лет назад Харьков не отстояли Кернес и Аваков, мы могли бы заполучить "ХНР" ("Харьковскую народную республику") ещё тогда, – говорит Игорь Чаленко. – Исходя из агрессивной информационной повестки со стороны нашего северного соседа, план обновляется. И просто ждет своего часа. Почему Харьков? Последняя мэрская кампания ярко подсветила настроения в городе, где вопросы советского прошлого, языковая проблематика, а также отношение к той же Второй мировой войне нашли свой отклик. Таким образом кремлёвские пропагандистские лекала успешно отпечатаются с большей долей вероятности. Плюс не стоит забывать, что Харьков был первой столицей советской Украины, что также играет немаловажную роль для Путина (не является тайной его желание о реинкарнации СССР). Не говорят об экономических связях. Да и сегодняшняя власть в городе чувствует свою некую автономность от центра – и готова внедрять свою игру".

В то же время, слова Зеленского ни в коем случае не следует воспринимать как предрешенную судьбу, уверен эксперт.

"Фактически это заявление идеологически вторит недавнему заявлению главы Белого Дома Байдена, который выразил уверенность в желании Путина совершить широкомасштабное нападение на Украину. Логика этих заявлений – быть спойлером и выполнить превентивную функцию, оставшись обычной "страшилкой". Исходя из этого, панические настроения в обществе должны быть заменены конструктивным беспокойством с сохранением привычного ритма жизни", – резюмирует Игорь Чаленко.

Как ранее писал "Телеграф", возле границ Украины сосредоточились стотысячные российские войска, перебрасывается техника с других частей РФ. При этом в России упорно заявляют, что нападать не собираются.

Эксперты оценили для "Телеграфа" последние события, произошедшие в переговорном процессе между РФ и Западом касательно Украины, а также прокомментировали присутствие российских войск на нашей границе.