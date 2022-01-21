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Пишу вам из Харькова. Настроение у нас хорошее. Особенно - у ваты. Не каждый день президент отдает врагу второй по величине город страны - Павел Федосенко

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Павел Федосенко Павел Федосенко
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Харьков может одним из первых оказаться в оккупации, считает Зеленский Новость обновлена 21 января 2022, 14:03
Харьков может одним из первых оказаться в оккупации, считает Зеленский

Харьковский журналист и блогер Павел Федосенко оценил заявление президента Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова и иронично задал вопрос, почему не помогло "просто перестать стрелять".

Здравствуйте, Владимир Александрович.

Пишу вам из Харькова. Это тот самый город-миллионник, который в любой момент может быть оккупирован Россией. Настроение у нас хорошее, оптимистичное. Особенно — у ваты. Оно и не удивительно после вашего интервью The Washington Post. Лучшего сигнала латентные коллаборанты и сепаратисты даже от РФ не получали.

Люди вменяемые же немного нервничают. Корим себя за это, конечно. Понимаем, что не время — нужно президента поддержать, быть достойными — но слаб человек. Вы и нас поймите: не каждый день цельный гарант Конституции на словах отдает врагу второй по величине город страны. Мы-то все понимаем, городов много — а вы один. Да и Главнокомандующему, ему, конечно, виднее. Сказал "в оккупацию" — значит, в оккупацию.

Я вот только одного понять не могу, Владимир Александрович. А как же "просто перестать стрелять"? Рабочая же схема была, надежная. А тут вдруг — "оккупация". Может, мы недостаточно не стреляем? Возможно, стоит еще больше не стрелять? Или линию разграничения в голове убрать? Вы только скажите, мы готовы. Не подведем.

С верой в лучшее из ̶К̶е̶м̶с̶к̶о̶й̶ ̶в̶о̶л̶о̶с̶т̶и̶ Харькова

Павел Ф.

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Теги:
#Харьков #Владимир Зеленский #Оккупация
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