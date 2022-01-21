Харківський журналіст та блогер Павло Федосенко оцінив заяву президента Володимира Зеленського про можливу окупацію Харкова та іронічно поставив питання, чому не допомогло "просто перестати стріляти".

Здрастуйте, Володимире Олександровичу.

Пишу вам із Харкова. Це те саме місто-мільйонник, яке будь-якої миті може бути окуповане Росією. Настрій у нас добрий, оптимістичний. Особливо у вати. Воно і не дивно після вашого інтерв’ю The Washington Post. Кращого сигналу латентні колаборанти та сепаратисти навіть від РФ не отримували.

Люди розумні ж трохи нервують.Докоряємо собі за це, звичайно. Розуміємо, що не час — треба президента підтримати, бути гідними — але слабка людина. Ви і нас зрозумійте: не кожен день цілісний гарант Конституції на словах віддає ворогові друге за величиною місто країни. Ми все розуміємо, міст багато — а ви один. Та й Головнокомандувачу йому, звичайно, видніше. Сказав "в окупацію" — отже, в окупацію.

Я тільки одного зрозуміти не можу, Володимире Олександровичу. А як же "просто перестати стріляти"? Робоча схема була, надійна. А тут раптом – "окупація". Може, ми недостатньо не стріляємо? Можливо, чи варто ще більше не стріляти? Чи лінію розмежування у голові прибрати? Ви тільки скажіть, що ми готові. Не підведемо.

З вірою в найкраще з ̶К̶е̶м̶с̶к̶о̶й̶ ̶в̶о̶л̶о̶с̶т̶і̶ Харкова

Павло Ф.