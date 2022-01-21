Роздвоєння особистості? У мережі жартами відповіли на раптові слова Зеленського про захоплення Харкова

Президент висловив думку, що окупація великого міста на сході може стати початком "великомасштабної війни".

Заява президента Володимира Зеленського про те, що Харків може бути окупований Росією у разі вторгнення, породило багато питань у суспільства. Воно вийшло після його відеозвернення про те, що не треба нагнітати паніку і дало привід українцям позмагатися в дотепності.

"Телеграф" зібрав добірку цікавих мемів, що з’явилися після інтерв’ю в The Washington Post і дізнався реакцію міської влади Харкова на слова президента.

Здивувало українців те, що заяви відрізняються одна від одної за тональністю та інформаційним наповненням. Вийшли вони з різницею у кілька днів і були спрямовані на різну аудиторію. Для західного читача президент повідомив про ризик окупації Харкова, тоді як українців заспокоював. Це і стало основою та предметом для жартів.

Також Зеленському пригадали і його більш ранні заяви.

Порівняння заяв Зеленського у різні роки

Харківський міський голова вже зробив заяву, що місто готове "дати надійну відсіч потенційному загарбнику".

Раніше "Телеграф" писав, що, крім заяви про ризик окупації Харкова, президент також вважає, що на захист України виступлять усі громадяни, включаючи лояльних до Росії.