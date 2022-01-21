Укр

Раздвоение личности? В сети шутками ответили на внезапные слова Зеленского про захват Харькова

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский сделал заявление в интервью западному СМИ Новость обновлена 21 января 2022, 15:51
Владимир Зеленский сделал заявление в интервью западному СМИ

Президент высказал мнение, что оккупация крупного города на востоке может стать началом "крупномасштабной войны".

Заявление президента Владимира Зеленского про то, что Харьков может быть оккупирован Россией в случае вторжение, породило множество вопросов у общества. Оно вышло после его видеообращения о том, что не надо нагнетать панику и дало повод украинцам посоревноваться в остроумии.

"Телеграф" собрал подборку интересных мемов, появившихся после интервью в The Washington Post и узнал реакцию городских властей Харькова на слова президента.

Удивило украинцев то, что заявления отличаются друг от друга по тональности и информационному наполнению. Вышли они с разницей в несколько дней и были ориентированы на разную аудиторию. Для западного читателя президент сообщил о риске оккупации Харькова, тогда как украинцев успокаивал. Это и стало основой и предметом для шуток.

Также Зеленскому припомнили и его более ранние заявления.

Сравнение заявлений Зеленского в разные годы
Сравнение заявлений Зеленского в разные годы

Харьковский городской голова уже сделал заявление, что город готов "дать надежный отпор потенциальному захватчику".

Ранее "Телеграф" писал, что кроме заявления про риск оккупации Харькова президент также считает, что на защиту Украины выступят все граждане, включая лояльных к России.

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#Харьков #Россия #Владимир Зеленский
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