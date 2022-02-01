Слова Зеленського про загрозу Харкову: Терехов вказав на незвичайний момент

Міський голова Харкова висловився про ризик захоплення міста.

Президент України Володимир Зеленський ні до, ні після своєї заяви про ймовірну окупацію Харкова у разі вторгнення Росії не контактував із мером Харкова Ігорем Тереховим. Водночас слова глави держави, ймовірно, були неправильно перекладені, вважає градоначальник.

"Телеграф" поспілкувався з главою міста Ігорем Тереховим про ситуацію в одному з найбільших мегаполісів України. Мер раніше вже робив заяву про те, що Харків чинитиме опір окупантам у разі ескалації.

У новій розмові міський голова наголосив, що у Харкові війни не хочуть. Про слова президента України про Харків він дізнався не від самого гаранта — ні до, ні після інтерв’ю The Washington Post із Зеленським не контактував. Терехов зазначив, що обсяг інформації у міського голови та президента відрізняється і якщо він, як представник державної влади, щось говорить, то розуміє свої слова. Він вважає, що слова Зеленського могли бути неправильно перекладені.

"Моя зона відповідальності — це Харків", — нагадує Терехов і вважає, що важливо на сьогодні "зберігати спокій та підвищувати обороноздатність України".

Раніше "Телеграф" дізнавався про думку самих харків’ян про ризики війни з Росією. Бачення виявилося дуже полярними — почитати та подивитися на відео настрої у місті-мільйоннику можна у спецопитуванні.