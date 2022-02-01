Терехов про окупацію Харкова: "У місті немає бажаючих повторити долю Донецька та Луганська"

Інтерв’ю президента Володимира Зеленського Washington Post, де той несподівано заговорив про загрозу втрати Харкова у разі масштабного вторгнення російських військ, багато в чому стало сюрпризом як для мешканців міста, так і для всієї України

Мер Харкова Ігор Терехов у розмові з "Телеграфом" відповів, чи є реальна загроза дестабілізації ситуації в регіоні, а також яким бачить майбутнє міста.

– Багато хто в українському суспільстві з тривогою сприйняв слова президента про можливу окупацію Харкова. Наскільки ви, перебуваючи у Харкові, бачите, що місто справді може опинитися під загрозою?

– Ми нікому не дамо розхитувати ситуацію у Харкові. Жодних "гойдалок" та "каруселів" у місті не буде. Ми проходили 2014 рік і для нас тут немає нічого нового. Харків залишається стабільним, надійним та мирним містом. Поки я харківський міський голова, нікому не вдасться ситуацію дестабілізувати. Ми для цього докладемо всіх зусиль. У Харкові є багато програм, які хочемо реалізувати найближчим часом. Ми працюємо, зокрема, і з Офісом президента. Харків розвивається і про війну ми не думаємо і не хочемо війни, а хочемо конструктивної роботи з усіма країнами.

– У такому разі, чи здивували вас слова президента? Чи був у вас контакт із Зеленським до або після його заяви?

– Ні, не було. Мене не можуть здивувати чи не здивувати слова президента. Президент – це державна влада. Якщо він щось говорить, то він розуміє свої слова. У мене один обсяг інформації, у президента інший. Моя зона відповідальності – це Харків. Як я зрозумів, слова президента були не зовсім правильно перекладені і я вже говорив це Washington Post. Нам сьогодні головне зберігати спокій та підвищувати обороноздатність України.

– Якраз щодо обороноздатності – чи розгортається у місті територіальна оборона?

– Територіальна оборона — це ціла система. Не може у Києві чи інших містах України розвиватись тероборона, а у Харкові ні. Так само як і в інших містах, територіальна оборона розвивається і є чіткий алгоритм дій, розуміння, куди рухається тероборона. Вони мене інформують про те, що роблять, ми у конструктивному діалозі й жодної паніки немає. У нас є чіткий та зрозумілий план дій.

– Чи багато у місті проросійських настроїв? Можна згадати 2014 рік, коли у Харкові був активний антимайдан, "Оплот" намагався дестабілізувати ситуацію. Є інформація, що й зараз такі настрої присутні.

– 2014 і 2022 — сильно відрізняються. За цей час ми багато пройшли. Сьогодні у Харкові немає людей, які хотіли б повторення долі Донецька та Луганська. Ніхто не хоче війни з росіянами, і щоби взагалі війна приходила в наш дім. У 2014 році було дуже складно, бо взагалі не було розуміння, хто й куди рухається. Потім люди побачили, що зараз відбувається у Донецьку та Луганську, і ніхто з харків’ян такого не хоче. Військові займаються своєю справою, територіальна оборона своєю, влада Харкова надійна та стабільна, ми займаємося розвитком міста.

– А якісь спроби політично дестабілізувати Харків бачите? Наприклад, регіональні політики…

– Коли я говорив про те, що ми не дозволимо нікому розгойдувати ситуацію, я чітко розумів, про що я говорю. Сьогодні я не бачу жодної спроби від регіональних політиків ситуацію розгойдати. А якщо ми від когось це бачитимемо, то зможемо швидко відреагувати на такі дії, щоб не було прецедентів.

Нагадаємо, офіцер Сил спеціальних операцій у коментарі "Телеграфу" заявив, що спроба окупувати Харків закінчиться для армії Володимира Путіна кривавою поразкою. За словами військового, росіянам буде вкрай складно утримати місто, навіть якщо його вдасться захопити.