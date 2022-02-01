Терехов об оккупации Харькова: "В городе нет желающих повторить судьбу Донецка и Луганска"

Интервью президента Владимира Зеленского Washington Post, где тот неожиданно заговорил об угрозе потери Харькова в случае масштабного вторжения российских войск, во многом стало сюрпризом как для жителей города, так и всей Украины

Мэр Харькова Игорь Терехов в разговоре с "Телеграфом" ответил, есть ли реальная угроза дестабилизации ситуации в регионе, а также каким видит будущее города и страны.

- Многие в украинском обществе с тревогой восприняли слова президента о возможной оккупации Харькова. Насколько вы, находясь в Харькове, видите, что город действительно может оказаться под угрозой?

- Мы никому не дадим раскачивать ситуацию в Харькове. Никаких "качелей" и "каруселей" в городе не будет. Мы проходили 2014, год и для нас тут нет ничего нового. Харьков остается стабильным, надёжным и мирным городом. Пока я харьковский городской глава, никому не удастся ситуацию дестабилизировать. Мы для этого приложим все усилия. В Харькове есть много программ, которые мы хотим реализовать в ближайшее время. Мы работаем, в том числе, и с Офисом президента. Харьков развивается и ни о какой войне мы не думаем и не хотим войны, а хотим конструктивной работы со всеми странами.

- В таком случае, удивили ли вас слова президента? Был ли у вас контакт с Зеленским до или после его заявления?

- Нет, не было. Меня не могут удивить или не удивить слова президента. Президент — это государственная власть. Если он что-то говорит, то значит он понимает свои слова. У меня один объем информации, а у президента другой. Моя зона ответственности — это Харьков. Как я понял, то слова президента были не совсем правильно переведены и я уже говорил это Washington Post. Нам сегодня главное сохранять спокойствие и повышать обороноспособность Украины.

- Как раз по поводу обороноспособности — разворачивается ли в городе территориальная оборона?

- Территориальная оборона — это же целая система. Не может в Киеве или других городах Украины развиваться тероборона, а в Харькове нет. Точно также, как и в других городах, территориальная оборона развивается и есть четкий алгоритм действий, понимание, куда движется тероборона. Они меня информируют о том, что делают, мы в конструктивном диалоге и никакой паники нет. У нас есть четкий и понятный план действий.

- Как много в городе пророссийских настроений? Можно вспомнить 2014 год, когда в Харькове был активный антимайдан, "Оплот" пытался дестабилизировать ситуацию. Есть информация, что и сейчас подобные настроения присутствуют.

- 2014 год и 2022 год — сильно отличаются. За это время мы многое прошли. Сегодня в Харькове нет людей, которые хотели бы повторения судьбы Донецка и Луганска. Никто не хочет войны с русскими, и чтобы вообще война приходила в наш дом. В 2014 году было очень сложно, потому что не было вообще понимания, кто и куда движется. Потом люди увидели, что сейчас происходит в Донецке и Луганске и никто из харьковчан такого не хочет. Военные занимаются своим делом, территориальная оборона своим, власть Харькова надежна и стабильна, мы занимаемся развитием города.

- А какие-то попытки политически дестабилизировать Харьков видите? Например, региональные политики…

- Когда я говорил о том, что мы не позволим никому раскачивать ситуацию, то я четко понимал, о чем я говорю. Сегодня я не вижу ни одной попытки от региональных политиков ситуацию раскачать. А если мы от кого-то будем это видеть, то сможет быстро отреагировать на такие действия, чтобы не было прецедентов.

Напомним, офицер Сил специальных операций в комментарии "Телеграфу" заявил, что попытка оккупировать Харьков закончится для армии Владимира Путина кровавым поражением. По словам военного, россиянам будет крайне сложно удерживать город, если его даже получится захватить.