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Постраждають мирні жителі: у США озвучили сценарії вторгнення Росії до України

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Армія Росії Новина оновлена 17 лютого 2022, 20:12
Армія Росії

Росія може звинуватити Україну у "геноциді", щоб отримати привід для вторгнення.

Росія може зробити провокацію, щоб отримати привід для вторгнення в Україну.

Про це розповів глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН.

Він повідомив, що поки що немає інформації про те, що саме це може бути.

"Це може бути сфабрикований теракт у Росії або будуть виявлені масові поховання", — сказав він.

Також він не виключив, що провокація може полягати в інсценуванні удару безпілотника по мирних громадян або навіть реальної хімічної атаки.

За словами Блінкена, Росія після цього може заявити про те, що Україна проводить "етнічні зачистки або геноцид" і цим наполягатиме на необхідності введення військ у сусідню країну під приводом захисту своїх громадян або російськомовного населення.

Користувачі мережі зустріли цю новину суперечливо.

Як повідомлялося, інформація про те, що Москва готує теракти на непідконтрольних територіях України, потрапила в ЗМІ ще в середині січня. Тоді повідомлялося, що російські спецслужби підготували групу оперативників, які навчені до ведення бою в міських умовах та застосування вибухівки.

На початку лютого західні ЗМІ оприлюднили доповнену інформацію, в якій йшлося про те, що Росія хоче зробити постановочне відео. За їхніми даними, на ньому фігуруватимуть люди в українській формі, безпілотники "Байрактар" та актори, які оплакують загиблих.

"Телеграф" своєю чергою опитав експертів, які розповіли, наскільки можливий такий сценарій і чому ця інформація взагалі потрапила до мережі.

Теги:
#Україна #США #Росія #Донбас #Ентоні Блінкен #ОРДЛО
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