Россия готовит очередной повод для вторжения: где и какой провокации ждать Украине

Регулярные публикации в прессе различных "сливов" планов вторжения России в Украину подрывают доверие к ним, но такая вероятность имеет место быть

В США обнародовали новые планы России по созданию повода для вторжения в Украину. Согласно им, произойдет имитация нападения украинских войск или на российскую территорию, или на ОРДЛО.

На видеозаписи должны засветиться люди в украинской военной форме, актеры, которые оплакивают погибших, и даже беспилотники "Байрактар", которые наделали шуму после применения на Донбассе украинской стороной.

Эксперты рассказали "Телеграфу", насколько реалистичны такие планы, а также, почему подобные "сливы" участились.

Такое впечатление, что эти парни буквально спятили на теме войны

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович обращает внимание, что сообщения о том, что Россия готовится вторгнуться в Украину, в последние пару месяцев идут регулярно.

"Некоторые их публикации способны вызвать только нецензурную брань. Чего стоит последняя "ошибка" Bloomberg, когда на сайте вышел заголовок Russia Invades Ukraine (Россия вторгается в Украину). Или последние измышления Bild о том, что русские будут помещать проукраинских активистов в концентрационные лагеря. Такое впечатление, что эти парни буквально спятили на теме войны. Они дискредитировали марку своих изданий", – подчеркивает Денис Попович.

Он также обращает внимание на заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который 3 февраля, во время брифинга для журналистов, со ссылкой на данные американских спецслужб сообщил, что Россия готовит фейковое видео в качестве одного из возможных предлогов для вторжения в Украину. Эти слова прозвучали после того, как информация появилась в газете The New York Times.

"Но на фоне множества фейков, выдуманных карт и дат, которые плодят западные СМИ, доверие к этой информации тоже сильно снижено, – считает Денис Попович. – Хотя примеры реальных провокаций под чужим флагом, которые послужили поводом к войне, существуют. Это Гляйвиц, ставший поводом к началу Второй мировой войны и оккупации нацистской Германией Польши в 1939 году, а также Майнильский инцидент, спровоцированный уже Советским союзом, чтобы оправдать нападение на Финляндию осенью-зимой 1939 года".

Если провокация и будет, то в ОРДЛО

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает обнародованные планы весьма реалистичными.

"Это в лучших традициях СССР. Так начиналась финская кампания 39-40 годов. Захват Советами кусочка территории Финляндии, созданием там "финского правительства" во главе с лидером Компартии Финляндии, который потом призывает финский народ "сбросить ярмо звериного капитализма". А Советский Союз оказывает "помощь". Можно вспомнить и советское вторжение в Чехословакию в 1968-м, положившее конец реформам Пражской весны.

Советы тогда вывезли лидера компартии Чехословакии в Москву, откуда он обратился к правительству СССР с просьбой ввести войска и "защитить демократию в Чехословакии". Абсолютно стандартная как для Советского Союза, так и для путинской России схема создания повода для войны. И такой повод у нас может быть создан в ОРДЛО, на линии разграничения".

По мнению Олега Жданова, граница Украины с Беларусью и Россией, которую называют потенциально опасной, на самом деле не станет местом вторжения. Ведь если иностранная армия открыто пересекает границу – это война, вооруженный конфликт. Со всеми вытекающими…

"А на оккупированном Донбассе под лозунгом "ихтамнет" Россия может творить что хочет (с нашего молчаливого согласия, ведь мы на официальном уровне не признали, что они там есть). Скажут что на "шахтеров" и "трактористов" напали ВСУ, потому надо вводить войска и поддерживать "молодые республики". Провокации в ОРДЛО как повод для атаки были и ранее. Те же убийства одного из полевых командиров боевиков – "Моторолы" (Арсен Павлов) и бывшего главаря "ДНР" – Захарченко… Была попытка списать на наши спецслужбы. Что, мол, это Украина дестабилизирует ситуацию, убили "вождя", убили "героя". А убила, конечно, не Украина, – уверен эксперт. – С "Моторолой", которого взорвали в лифте, всё похоже на зачистку".

В какой-то момент, поясняет Олег Жданов, полевые командиры были нужны. А когда надо было переходить от военной конфронтации к политическим переговорам, такие "деятели" становятся обузой, их надо убирать. Причем убрать – не куда-то на выселки, где они могут поделиться подробностями того, что творилось на Донбассе на самом деле. А убрать из жизни. По принципу – такой "герой" лучше в виде памятника.

"А Захарченко попался на том, что "крысятничал". И когда российские части в ОРДЛО остались без топлива, даже танки нечем был заправлять, начались разбирательства. Присылали ряд комиссий из Генштаба РФ. Захарченко прятался. Сперва в Крыму, потом в Абхазии, потом в госпиталь лег. В России поняли, что его ловить бесполезно, потому в итоге с ним случилось то, что случилось. Подорвали на выходе из кафе", – напоминает эксперт.

Планы Путина "сливают" свои

То, что те или иные данные о вероятности российского нападения появляются у США, эксперт поясняет мощью американской разведки.

"К тому же, в век Интернета модно стало делать так называемые "сливы" информации. Когда совершенно секретная информация вдруг всплывает в СМИ. Журналисты пишут "со ссылкой на источники в окружении" (и далее – варианты). Хоть, на самом деле, это может быть или добытая развединформация (с помощь агентуры и отдельных агентов), или политический "слив". Потому что в окружении Путина сейчас начнется реальная борьба и реальное противостояние, особенно по итогам визита лидера РФ в Пекин", – прогнозирует Олег Жданов.

По его мнению, Путин фактически сдал РФ в аренду Китаю.

Хоть некоторые пытаются представить это как равноправное партнерство.

"На фоне сближения РФ с КНР российские отношения с Западом будут стремительно ухудшаться. Что не устраивает российскую элиту, имеющую в ЕС, Великобритании, США счета и недвижимость. Так что внутри России начнется (а вернее уже началось) серьезное противостояние. И абсолютно не удивительно, что кто-то то и дело "сливает" те или иные планы", – считает эксперт.

По словам полковника, война или конфронтация Украины и РФ даже на линии разграничения и под видом внутреннего конфликта, как это представляет Россия для всего мира – это фактический разрыв отношений РФ с Западом. Возможно, не дипломатических, но точно оставшихся экономических. Плюс – введение новых санкций. В основном персональных.

"В США, к примеру, возможен арест так называемого "русского триллиона" – имущества и недвижимости, принадлежащих российским элитам. Сейчас Лондон такой же список составляет. Подтянется и ЕС со своими санкциями. И что, господа высшие чиновники России больше не увидят свои счета в европейских и американских банках, свои виллы-яхты? Путина это, возможно устраивает, а остальных – нет", – отмечает Олег Жданов.

Поэтому, продолжает он, не удивительно, если это действительно был "слив" самими россиянами.

Эксперт также считает, что США развернули информационную спецоперацию против РФ. И проводят ее блестяще.

"Тайна, которую знают все, это уже не тайна. И чем больше мы говорим о таких коварных и агрессивных планах России, тем меньше вероятности, что она их применит. Потому что все уже знают. И если события начнут совпадать с тем, что писалось и говорилось, то никто даже не будет сомневаться, что Россия – агрессор и против нее надо вводить санкции, иные меры для усмирения. Так что огласка – всегда путь к невыполнению агрессии, – поясняет Олег Жданов. – Ну, а от украинской власти хотелось бы более внятной реакции на происходящее. Хотя бы организовать учения, сборы резервистов (чего не было два года)".

Это абсолютно в духе путинских спецслужб

Политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец акцентирует, что источником информации об очередных подлых планах РФ послужило влиятельное американское издание The New York Times.

"Это издание пользуется достоверными источниками в администрации Байдена и американской разведке. Кстати, один из высокопоставленных в прошлом американских дипломатов подтвердил мне, что информация является достоверной, несмотря на "топорность" готовящейся провокации. Впрочем, это абсолютно в духе путинских спецслужб. Они абсолютно не заморачиваются, что в это никто не поверит. А потому я доверяю информации, что провокация по созданию псевдотеракта – с искусственной кровью, разорванными "телами" и прочим, вполне могла готовиться. Россияне не оставляют надежд что-то подобное организовать. И у них – огромный опыт", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает "Дело Лизы" из Германии.

Когда 13-летняя дочка выходцев из России придумала историю с изнасилованием ее группой лиц "арабской внешности", плохо говорящих по-немецки. Что на фоне миграционного кризиса вызвало огромный резонанс. Тему еще долго "качали" российские пропагандисты.

Напоминает Тарас Березовец и историю о мальчике в трусиках, якобы "распятом" в Славянске украинскими военными.

Фейк, ставший олицетворением российской пропагандистской машины.

"Российская военная разведка активно привлекает к этому военных кинематографистов РФ. Людей, у которых нет ни чести, ни совести. Это законченные подонки и негодяи, работающие на НТВ, а также на российские государственные каналы. У них огромный опыт создания подобных провокаций. Я думаю, это всё идет от комплексов, – размышляет эксперт. – Они в свое время сильно торчали от фильма Барри Левинсона "Хвост виляет собакой" ("Плутовство"). Где поводом для якобы вторжения в Албанию послужило постановочное видео. Похоже, российские пропагандисты, насмотревшись такого кино, решили – а чем мы хуже? И начали "клепать" фейковые сюжеты".

Тарас Березовец подчеркивает, что американская и британская разведки собирают информацию не в Интернете, а "с земли". И у них есть свои завербованные высокопоставленные люди (в российских вооруженных силах, разведке, окружении Путина).

"Думаю, круг тех, кто знал о съемках постановочного видео для создания повода для вторжения в Украину, был довольно большой. И установить источник "слива" будет практически невозможно. Ну, а американцы "слили" информацию превентивно – чтобы у российских идиотов не было желания эту историю организовать в реалиях", – резюмирует эксперт.

Как сообщалось ранее, Россия развернула у границы Украины 87 военных баз, часть из них действовала с 2015 года, однако 24 из них появились лишь в ноябре 2021 года. На фоне этого участились разговоры о возможном вторжении войск РФ в Украину. Украинские власти призывают соблюдать спокойствие, но обращаются к Западным партнерам за поддержкой. Британия и США за последний месяц направили в Украину большой арсенал боевого оружия, ожидается доставка боевых вертолетов. Также в Киев с визитами зачастили мировые лидеры. Только за последние недели в украинской столице побывали глава Госдепа Энтони Блинкен, премьер-министр Британии Борис Джонс, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На следующей неделе ожидается прилет президента Франции Эммануэля Макрона.