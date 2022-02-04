Укр

Китай поддержал требования России по Украине: что Путин предложил взамен

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Путин и Си Цзиньпин Новость обновлена 04 февраля 2022, 15:41
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Заявления лидеров двух стран в основном были направлены против деятельности стран НАТО.

Президент России Владимир Путин и председатель компартии Китая Си Цзиньпин сделали совместное заявление, в котором выступили против расширения НАТО в будущем и поддержали выдвинутые Москвой так называемые "гарантии безопасности".

Заявление размещено на сайте Кремля.

В частности главы двух стран выступили против действий внешних сил, которые якобы направлены на "подрыв региональной безопасности", обвинили страны НАТО во "вмешательстве в дела других стран" и в "раздувании антагонизма и конфронтации".

Кроме того, Китай и Россия обвинили некоторые страны в "навязывании своих демократических стандартов" и проведении линий по идеологическим признакам. Кроме того обе страны выступили против создания ситуативных альянсов и узкоформатных блоков.

"Подобные попытки выступать в роли гегемона представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка", — говорится в совместном заявлении.

Отдельно стороны выступили против создания союза между Австрией, Британией и США. Также там указали на недопустимость сброса радиоактивных вод из японской Фукусимы в океан и хранения США химического оружия.

Отмечается, что Пекин поддержал российские "гарантии безопасности", а Москва взамен выступила против независимости Тайваня.

Как сообщалось ранее, в средине декабря прошлого года Россия выдвинула требования США и НАТО, в которых потребовала запретить Украине вступать в Альянс. Также там идет речь о запрете для НАТО на размещение войск на территории стран, которые вступили в него позже 1997 года. К таковым, например, относятся страны Балтии.

Эти требования, которые в Кремле называют "гарантиями безопасности", позже были обсуждены с представителями США. В Вашингтоне тогда заявили, что не станут принимать решения по Украине без нее, равно как и обсуждать безопасность Европы без ее участия.

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#Китай #НАТО #Россия
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