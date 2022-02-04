Китай підтримав вимоги Росії щодо України: що Путін запропонував натомість

Заяви лідерів двох країн були переважно спрямовані проти діяльності країн НАТО.

Президент Росії Володимир Путін та голова компартії Китаю Сі Цзіньпін зробили спільну заяву, в якій виступили проти розширення НАТО в майбутньому та підтримали висунуті Москвою так звані "гарантії безпеки".

Заява розміщена на сайті Кремля.

Зокрема глави двох країн виступили проти дій зовнішніх сил, які нібито спрямовані на "підрив регіональної безпеки", а також звинуватили країни НАТО у "втручанні у справі інших країн" та "роздмухуванні антагонізму та конфронтації".

Крім того, Китай та Росія звинуватили деякі країни у "нав’язуванні своїх демократичних стандартів" та проведенні ліній за ідеологічними ознаками. Крім того, обидві країни виступили проти створення ситуативних альянсів і вузькоформатних блоків.

"Подібні спроби виступати в ролі гегемона становлять серйозну загрозу глобальному та регіональному миру та стабільності, підривають стійкість світопорядку", — йдеться у спільній заяві.

Окремо сторони виступили проти створення союзу між Австрією, Британією та США. Також там вказали на неприпустимість скидання радіоактивних вод із японської Фукусіми в океан та зберігання США хімічної зброї.

Зазначається, що Пекін підтримав російські "гарантії безпеки", а Москва натомість виступила проти незалежності Тайваню.

Як повідомлялося раніше, у середині грудня минулого року Росія висунула вимоги США та НАТО, в яких вимагала заборонити Україні вступати до Альянсу. Також там мова йде про заборону для НАТО на розміщення військ на території країн, які вступили до нього пізніше 1997 року. До таких, наприклад, належать країни Балтії.

Ці вимоги, які в Кремлі називають "гарантіями безпеки", пізніше було обговорено з представниками США. У Вашингтоні тоді заявили, що не прийматимуть рішення щодо України без неї, так само як і обговорювати безпеку Європи без її участі.