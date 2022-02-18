Провокация, эвакуация, повод к войне – что сейчас происходит на оккупированном Донбассе

На Донбассе вот-вот может вспыхнуть большая война

В ходе резко обострившейся 17 февраля ситуации в зоне ООС под обстрел оккупантов и их пособников попали более 10 украинских населенных пунктов, в том числе детский сад в Станице Луганской.

Пятница, однако стала еще более насыщенной – с самого утра вновь продолжились обстрелы по многим направлениям, однако все это стало лишь прелюдией.

Провокация боевиков о якобы попытке ВСУ взорвать аммиак в Горловке

Как заявили в Донецке, утром якобы была предотвращена попытка "украинских диверсантов", почему-то якобы польских наемников, проникнуть в Горловку для подрыва емкостей с хлором на территории очистных сооружений города Горловки. Параллельно в "МГБ ДНР" заявили о якобы попытке взорвать аммиак на территории концерна "Стирол".

Хотя министр обороны Украины Алексей Резников категорически опроверг фейковую информацию о якобы подготовке наступления ВСУ на Донбассе, главари "ЛНР/ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о подготовке эвакуации детей, женщин и лиц преклонного возраста в Россию.

В свою очередь, в Ростовской области РФ заявили о готовности принять беженцев с неподконтрольной Украине части Донбасса.

Позднее "главы" оккупационных администраций городов Горловка, Донецка, Ясиноватая и Докучаевск объявили места сбора для желающих эвакуироваться, где их будут ждать автобусы. При себе мирным жителям рекомендовали иметь документы, деньги, средства связи, защиты, аптечку.

В Донецке паника – люди скупают топливо и запасаются наличными

Примерно с 16 часов стали поступать сообщения о том, что в Донецке и Горловке гудят сирены, предупреждающие об опасности, хотя их слышат не все, да и прямой опасности для горожан нет. В результате одни расценивают это как нагнетание паники, другие пытаются успокоить, что это проверка системы оповещения.

Жители Донецка отреагировали на это попытками купить топливо на заправках и снять все наличные деньги, что вызвало очереди к АЗС и банкоматам, а первую отправку автобусов из Ясиноватой анонсировали уже на 20.00.

Вместе с тем пресс-служба президента РФ Владимира Путина завила, что им ничего неизвестно об эвакуации жителей т. н. "ЛНР" и "ДНР" в Россию. Правда позднее у главы РФ заявили, что каждому жителю неподконтрольного Донбасса в Ростовской области выдадут помощь в размере 10 тысяч российских рублей.

Закончится все провокацией и большой войной?

Реакция пресс-службы главы РФ заставила подумать, что объявленная "эвакуация" из оккупированного Донбасса имеет целью вовсе не вывоз мирного населения, которое к тому же абсолютно не готовы принимать в Ростовской области.

"Об эвакуации ничего не знаем", — сообщила пресс-служба администрации в комментарии российскому изданию "Znak.com".

Все это породило в сети версию о проведении этой "эвакуации" с целью расстрела боевиками колонны мирных жителей с последующим обвинением в этом ВСУ. Это должно стать поводом для "справедливого" ввода российских войск на Донбасс и начала полномасштабной войны с Украиной под поводом "защиты русскоязычного населения от геноцида".

Все это происходит на фоне очередных обвинений Украины со стороны президента РФ Владимира Путина в якобы невыполнении Минских соглашений.