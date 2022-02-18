Укр

Обострение на Донбассе: Путин рассказал, чего хочет от Украины

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Путин
Владимир Путин

Глава Кремля вновь обвинил украину в невыполнении Минских соглашений.

На фоне резкого увеличения количества обстрелов украинских территорий со стороны оккупантов, российский президент Владимир Путин заявил, что Киеву необходимо сесть за стол переговоров с "руководством" ОРДЛО.

Об этом он сообщил во время встречи с непризнанным мировым сообществом президентом беларуси Александром Лукашенко, пишет РБК.

"Процесс урегулирования по-прежнему буксует", — сказал Путин.

Он вновь обвинил власти Украины в якобы не выполнении положений Минских соглашений и упрекнул их в нежелании вести прямые переговоры с Донецком и Луганском.

"Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса", — сказал Путин.

По его словам, лишь обсуждение политических, экономических и гуманитарных мер позволит завершить конфликт.

Как сообщалось ранее, за сутки 17 февраля было зафиксировано около 60 обстрелов подконтрольных Украине территорий, пострадали населенные пункты Станица Луганская, Марьинка и другие.

Министр обороны Алексей Резников после этого обратился к жителям ОРДЛО и заявил, что Украина не планирует возвращать оккупированные территории военным путем.

18 февраля обстрелы продолжились, в частности на КПВВ "Счастье" под обстрел попал гуманитарный конвой ООН.

Вместе с тем главарь боевиков "ДНР" заявил о начале эвакуации жителей в Россию.

"Телеграф" же поговорил с генералом Николаем Маломужем, который объяснил, зачем это обострение понадобилось Кремлю и насколько сейчас высока вероятность серьезного обострения ситуации.

Теги:
#Украина #Россия #Донбасс #Владимир Путин
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