Генерал рассказал, зачем Москва "подожгла" Донбасс

Для чего России нужно обострение на Донбассе, и как Украине действовать в сложившейся ситуации, — объяснил генерал Николай Маломуж

Донбасс страдает от массированных обстрелов, которых давно не было. Под ударами мирные населенные пункты, гражданская инфраструктура, в том числе в Станице Луганской, где вроде как должны были развести войска.

Это происходит на фоне заявлений РФ об отводе войск от украинских границ. Заявлений, которые не находят подтверждения.

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж поделился с "Телеграфом" своим видением происходящего.

Россия создает иллюзию агрессивности Украины

"Угроза масштабного наступления России на Украину сейчас мне кажется нереалистичной. Усилия международной коалиции, оперативные каналы позволили несколько снять напряжение. Но не избавиться от него. Да, риторика у Москвы уже более мирная – "мы прекращаем учения, частично отводим войска". И на украино-российской границе, в Крыму, в Беларуси, действительно, фактически прекращается активная фаза учений в ближайшие дни. Часть войск отводится на исходные позиции. Но и отвод – не полный. И учения с использованием стратегического вооружения, баллистических и крылатых ракет – продолжаются. В них, к примеру, 19 февраля намерен принять участие лично Путин. А к маневрам привлекут Воздушно-космические силы РФ, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот. Понятно, что применяться для атаки на Украину они не будут. Это было бы слишком явно. Но фактор угрозы создают", – поясняет генерал.

А вот на Донбассе, подчеркивает он, мы видим явное обострение. Суть которого – очередная фаза принуждения Украины к выполнению Минских соглашений по российскому сценарию.

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"То есть, в большом противостоянии с США, НАТО, в решении глобальных вопросов (те же требования о "гарантиях безопасности"), Россия преследует и конкретные цели – "Минск" в своей трактовке. Путин прямо заявляет, что США и другие страны должны заставить президента Украины выполнить Минские соглашения. Но первые пункты, как известно, связаны с безопасностью, – напоминает Николай Маломуж. – А уже потом – проведение выборов в ОРДЛО фактически под контролем РФ, внесение изменений в украинское законодательство (амнистия, особый статус и так далее). США, Британия, ЕС, Турция, Китай – поддерживают Минские соглашения. В разной трактовке. Россия настаивает, чтобы именно по ее сценарию. Те же выборы до передачи Украине контроля за границей. Шантажируя угрозой глобальной войны (чего не будет) и острыми действиями на Донбассе, где российских военных как бы нет".

Именно поэтому, считает генерал, мы видим усиление обстрелов. В том числе с сознательными ударами по гражданской инфраструктуре. С жертвами среди военных и мирного населения. С попаданием в детский сад, лицей, жилые дома.

"Всё это очень болезненно действует на граждан Украины, на наших зарубежных партнеров. А российская пропаганда раскручивает тезисы, что это украинская сторона провоцирует, обстреливает, накаляет. Даже якобы сама совершает обстрелы по эту сторону линии разграничения под видом боевиков. Хоть именно наша сторона – наименее в этом заинтересована. Но РФ создаёт такую вот иллюзию агрессивности Украины, тогда как сама ведет реальные обстрелы из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", – рассказывает Николай Маломуж.

Он акцентирует, что и с нашей стороны, и со стороны Запада были неоднократные предупреждения в адрес России – не играйте с огнем. Мы понимаем, кто стоит за эскалацией. Но РФ продолжают раскручивать тему глобальной войны, усилив локальное противостояние на Донбассе.

"К сожалению, я прогнозирую, что сектора обстрелов будут расширяться. И под этим предлогом будут давить на Украину. И Россия, и наши международные партнеры, которые поддерживают Минские соглашения как таковые. Всё, подчеркиваю, упирается в очередность их выполнения", – говорит генерал.

Нужно выписать четкий план

Николай Маломуж уверен, что выполнять "Минск" под диктовку Кремля (тотальная амнистия, особый статус ОРДЛО, вписанный в Конституцию Украины) – недопустимо.

"В рамках Минских соглашений, оставив за скобками форматы глобальной безопасности, мы должны ставить вопросы по выводу войск, по отводу вооружений. По тем самым пунктам безопасности, которые идут первыми. Прекратить обстрелы. Отвести всё вооружение, причем не только тяжелое, но и стрелковое. Создать зону мира. Пригласить миссии ОБСЕ, ООН в расширенном составе. Далее решать гуманитарный блок: разблокировать КПВВ, провести разминирование и обмен пленными, дать допуск в ОРДЛО гуманитарным миссиям", – перечисляет генерал необходимый порядок действий.

По его мнению, все эти пункты можно выполнить за 2-3 месяца. А потом уже искать механизмы выполнения политической части "Минска".

Параллельно, уверен Николай Маломуж, следует прекратить конфронтацию глобальных игроков. Вернуть войска с учений у границ в места постоянной дислокации. И не проводить новые в секторах, которые вызывают раздражение у РФ или стран Запада.

Генерал резюмирует:

"Нужно выписать четкий план, который вписывался бы в Минские соглашения, в международное право. Выписать – и на нем настаивать. А глобальные пакеты, на которых настаивает Россия, требуют куда более длительного времени на согласование. У нас же убивают людей здесь и сейчас. И именно это надо прекратить, в первую очередь. Тем более, что механизмы отведения сил и средств, контроля за соблюдением режима тишины есть. Надо просто захотеть это сделать".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие планы России насчет Украины опубликовали зарубежные СМИ.

Согласно их информации, в Москве рассматривают вероятность установления в Киеве так называемого "марионеточного режима".

Кроме того, в США сообщили, что РФ готовит имитацию нападения украинских войск или на российскую территорию, или на ОРДЛО.