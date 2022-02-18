Российские военные очень близко подобрались к Украине: "Телеграф" получил эксклюзивное видео

Военная автоколонна находится всего в 15 километрах от Украины

На фоне заявлений России о частичном отводе войск, которые ни Запад, ни Украина не подтверждают, близ украинских границ продолжает находится огромное количество бронетехники и солдат РФ. Очевидцы поделились с "Телеграфом" свежим видео, на котором колонна военных автомобилей едет в сторону украинского кордона, находясь от него всего в 15 километрах (чтобы посмотреть видео — доскрольте до конца).

Видео снято в пятницу, 18 февраля, в Курской области. На записи можно увидеть минимум шесть военных машин с солдатами, а также вооружением с предупреждением: "Огнеопасно". Сколько еще таких авто за кадром — неизвестно.

Источники в погранслужбе уточнили "Телеграфу", что военная техника линию границы не пересекала.

"Это такой элемент давления, они выжидают и пытаются держать нас в страхе. Но все в порядке, ситуация контролируется", — сообщил собеседник издания.

Военная техника прибывает к границам Украины

Напомним, что об отводе российских войск от украинских границ сообщили в России. В Минобороны заявили, что военные РФ завершили "учения".

В то же время, украинские соцсети отреагировали на заявления российской стороны о сворачивании лагерей шутками и иронией.

Отметим, что на Западе называют новые даты вероятного вторжения в Украину. Президент США Джо Байден высказал мнение, что это произойдет в ближайшие несколько дней.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате усиления обстрелов на Донетчине и Луганщине пострадали военные и мирные жители. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской, а другой — серьезно ранил женщину в Марьинке.