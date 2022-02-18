Генерал розповів, навіщо Москва "підпалила" Донбас

Для чого Росії потрібне загострення на Донбасі, і як Україні діяти в ситуації, що склалася, — пояснив генерал Микола Маломуж

Донбас страждає від масованих обстрілів, яких давно не було. Під ударами мирні населені пункти, громадянська інфраструктура, у тому числі у Станиці Луганській, де начебто мали розвести війська.

Це відбувається на тлі заяв РФ щодо відведення військ від українських кордонів. Заяв, які не знаходять підтвердження.

Генерал армії України, екс-глава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж поділився з "Телеграфом" своїм баченням того, що відбувається.

Росія створює ілюзію агресивності України

"Загроза масштабного наступу Росії на Україну зараз мені здається нереалістичною. Зусилля міжнародної коаліції, оперативні канали дозволили дещо зняти напругу. Але не позбутися її. Так, риторика у Москви вже більш мирна – "ми припиняємо вчення, частково відводимо війська". І на українсько-російському кордоні, у Криму, у Білорусі, дійсно, фактично припиняється активна фаза навчань найближчими днями. Частина військ повертається на вихідні позиції. Але й відведення – не повне. І навчання з використанням стратегічного озброєння, балістичних та крилатих ракет – продовжуються. У них, наприклад, 19 лютого має намір взяти участь особисто Путін. А до маневрів залучать Повітряно-космічні сили РФ, Південний військовий округ, Ракетні війська стратегічного призначення, Північний та Чорноморський флот. Зрозуміло, що застосовуватись для атаки на Україну вони не будуть. Це було б надто очевидно. Але фактор загрози створюють", – пояснює генерал.

А ось на Донбасі, наголошує він, ми бачимо явне загострення. Суть якого – чергова фаза примусу України до виконання Мінських угод за російським сценарієм.

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"Тобто, у великому протистоянні зі США, НАТО, у вирішенні глобальних питань (ті самі вимоги про "гарантії безпеки"), Росія має і конкретні цілі — "Мінськ" у своєму трактуванні. Путін прямо заявляє, що США та інші країни мають змусити президента України виконати Мінські угоди. Але перші пункти, як відомо, пов'язані із безпекою, – нагадує Микола Маломуж. – А вже потім – проведення виборів у ОРДЛО фактично під контролем РФ, внесення змін до українського законодавства (амністія, особливий статус тощо). США, Британія, ЄС, Туреччина, Китай підтримують Мінські угоди. У різному трактуванні. Росія наполягає, щоб саме за її сценарієм. Ті ж самі вибори до передачі Україні контролю за кордоном. Шантажуючи загрозою глобальної війни (чого не буде) і гострими діями на Донбасі, де російських військових нібито немає".

Саме тому, вважає генерал, бачимо посилення обстрілів. У тому числі із свідомими ударами по цивільній інфраструктурі. З жертвами серед військових та мирного населення. З влученням у дитячий садок, ліцей, житлові будинки.

"Все це дуже болісно діє на громадян України, наших закордонних партнерів. А російська пропаганда розкручує тези, що це українська сторона провокує, обстрілює, розжарює. Навіть нібито сама здійснює обстріл з цього боку лінії розмежування під виглядом бойовиків. Хоча саме наша сторона – найменше в цьому зацікавлена. Але РФ створює таку ось ілюзію агресивності України, тоді як сама веде реальні обстріли з важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами", – розповідає Микола Маломуж.

Він наголошує, що і з нашого боку, і з боку Заходу були неодноразові попередження на адресу Росії – не грайте з вогнем. Ми розуміємо, хто стоїть за ескалацією. Але РФ продовжують розкручувати тему світової війни, посиливши локальне протистояння на Донбасі.

"На жаль, я прогнозую, що сектори обстрілів розширюватимуться. І під цим приводом будуть тиснути на Україну. І Росія, і наші міжнародні партнери, які підтримують Мінські угоди як такі. Все, наголошую, упирається в черговість їх виконання", — каже генерал.

Потрібно виписати чіткий план

Микола Маломуж упевнений, що виконувати "Мінськ" під диктовку Кремля (тотальна амністія, особливий статус ОРДЛО, вписаний до Конституції України) – неприпустимо.

"У рамках Мінських угод, залишивши за дужками формати глобальної безпеки, ми маємо ставити питання щодо виведення військ, щодо відведення озброєнь. За тими пунктами безпеки, які йдуть першими. Припинити обстріл. Відвести все озброєння, причому не лише важке, а й стрілецьке. Створити зону миру. Запросити місії ОБСЄ, ООН у розширеному складі. Далі вирішувати гуманітарний блок: розблокувати КПВВ, провести розмінування та обмін полоненими, дати допуск до ОРДЛО гуманітарним місіям", — перераховує генерал необхідний порядок дій.

На його думку, всі ці пункти можна виконати за 2-3 місяці. А потім уже шукати механізми виконання політичної частини "Мінська".

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Паралельно, упевнений Микола Маломуж, слід припинити конфронтацію світових гравців. Повернути війська з навчань біля кордонів до місць постійної дислокації. І не проводити нові у секторах, які викликають роздратування у РФ чи країн Заходу.

Генерал резюмує:

"Потрібно виписати чіткий план, який би вписувався в Мінські угоди, у міжнародне право. Виписати – і на ньому наполягати. А глобальні пакети, на яких наполягає Росія, вимагають набагато тривалішого часу на погодження. А в нас вбивають людей тут і зараз. І саме це треба припинити насамперед. Тим більше, що механізми відведення сил і засобів контролю за дотриманням режиму тиші є. Потрібно просто захотіти це зробити".

Раніше "Телеграф" розповідав, які плани Росії щодо України опублікували закордонні ЗМІ.

Згідно з їхньою інформацією, у Москві розглядають ймовірність встановлення у Києві так званого "маріонеткового режиму".

Крім того, у США повідомили, що РФ готує імітацію нападу українських військ чи на російську територію, чи на ОРДЛО.