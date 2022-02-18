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Російські військові близько підібралися до України: "Телеграф" отримав ексклюзивне відео

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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У прикордонній службі кажуть, що ситуація під контролем Новина оновлена 18 лютого 2022, 11:50
У прикордонній службі кажуть, що ситуація під контролем

Військова автоколона знаходиться всього за 15 кілометрів від України

На тлі заяв Росії про часткове відведення військ, які ні Захід, ні Україна не підтверджують, поблизу українських кордонів продовжує перебувати величезна кількість бронетехніки та солдатів РФ. Очевидці поділилися з "Телеграфом" свіжим відео, на якому колона військових автомобілів їде у бік українського кордону, перебуваючи від нього лише за 15 кілометрів.

Відео знято у п’ятницю, 18 лютого, у Курській області. На записі можна побачити мінімум шість військових машин із солдатами, а також озброєнням із попередженням: "Вогнебезпечно". Скільки ще таких авто за кадром — невідомо.

Джерела у прикордонній службі уточнили "Телеграфу", що військова техніка лінію кордону не перетинала.

"Це такий елемент тиску, вони вичікують і намагаються тримати нас у страху. Але все гаразд, ситуація контролюється", — повідомив співрозмовник видання.

Військова техніка біля України

Нагадаємо, що про відведення російських військ від українських кордонів повідомили у Росії. У Міноборони заявили, що військові РФ завершили "навчання".

Водночас, українські соцмережі відреагували на заяви російської сторони про згортання таборів жартами та іронією.

Зазначимо, що на Заході називають нові дати можливого вторгнення в Україну. Президент США Джо Байден висловив думку, що це відбудеться у найближчі кілька днів.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок посилення обстрілів на Донеччині та Луганщині постраждали військові та мирні жителі. Один із снарядів потрапив у дитячий садок у Станиці Луганській, а інший — серйозно поранив жінку у Мар’їнці.

У прикордонній службі кажуть, що ситуація під контролем
Суспільство
Російські військові близько підібралися до України: "Телеграф" отримав ексклюзивне відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У прикордонній службі кажуть, що ситуація під контролем
Російські військові близько підібралися до України: "Телеграф" отримав ексклюзивне відео
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