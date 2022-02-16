"Радіти рано": Зеленський розповів про відведення військ Росії від кордонів України

За словами політика, поки що розвідка фіксує лише невеликі ротації армії РФ

Російські військовослужбовці продовжують дислокуватися у небезпечній близькості до українського кордону. Це фіксується українською розвідкою, хоча в Міноборони Росії і запевняли, що відведення військ уже почалося.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у прямому ефірі телеканалу "Україна 24" увечері 16 лютого.

Перебуваючи в одній з військових частин Маріуполя, президент відповів на кілька питань журналістів, у т.ч. на ті, що стосуються російської армії на кордоні.

"Радіти рано, відбувається те, про що й раніше повідомляла наша розвідка, — зазначив Зеленський. — Поки бачимо скупчення військ, а констатувати відведення будемо тоді, коли це станеться".

Також президент сказав, що присутність російських військовослужбовців моніториться не лише з боку країни-агресора, а й на кордоні з Білоруссю, а також на лінії розмежування на Донбасі.

"Ситуація контролюється нашими військовослужбовцями, ми не бачимо зараз змін", — резюмував Зеленський, зазначивши, що кількість військ та техніки РФ є сталою вже кілька тижнів.

При цьому політик підкреслив, що панікувати не потрібно, ЗСУ готові дати відсіч будь-якої миті, та й дипломатія дає свої плоди.

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Додамо, що поряд із новинами про ймовірне повернення російських військ углиб країни на місця постійної дислокації з’являються повідомлення і про нові армійські табори поряд з Україною. Як писав "Телеграф", один із таких був помічений на супутникових знімках біля села Весела Лопань.

Також ми писали про те, як оцінюють ситуацію щодо можливого вторгнення Росії в Україну в Сполучених Штатах. На думку держсекретаря Ентоні Блінкена, говорити про стовідсоткове зниження градуса напруги поки що рано.