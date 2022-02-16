Вторгнення скасовується? З'явилося нове відео відведення бойової техніки Росії

Ешелони з російською військовою технікою завершили навчання на території кримського півострова

У мережі з'явилось відео, на якому видно, як бойова техніка Росії перетинає Кримський міст після завершення військових навчань.

Відповідні кадри були оприлюднені у Telegram-каналі "На відео видно".

Раніше у Міністерстві оборони РФ повідомили, що підрозділами Південного військового округу (ПВО) було завершено проведення навчань на території Криму і тепер вони повертаються до місць постійної дислокації.

Також відзначається, що після того, як техніка прибуде до військових частин, розпочнеться підготовка до наступного етапу бойових тренувань.

ПВО повертаються до місць постійної дислокації після завершення навчань

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, попри інформацію щодо відведення російської бойової техніки, у мережі з'являються фотографії, які свідчать про те, що РФ облаштувала нові військові табори поблизу кордонів з українською державою.

Також нагадаємо, що в Україні вже встигли саркастично відреагувати на заяву російської сторони про відведення військових з українських кордонів, адже раніше у західних ЗМІ ширилася інформація щодо масштабного вторгнення агресора у середу, 16 лютого.