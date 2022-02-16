Укр

Вторжение отменяется? Появилось новое видео отвода боевой техники России

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Российская боевая техника возвращается в военные части Новость обновлена 16 февраля 2022, 10:11
Российская боевая техника возвращается в военные части

Эшелоны с российской военной техникой завершили обучение на территории крымского полуострова

В сети появилось видео, на котором видно, как боевая техника России пересекает Крымский мост после завершения военных учений.

Соответствующие кадры были обнародованы в Telegram-канале "На видео видно".

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделениями Южного военного округа (ПВО) было завершено проведение учений на территории Крыма и теперь они возвращаются в места постоянной дислокации.

Также отмечается, что после того, как техника прибудет в военные части, начнется подготовка к следующему этапу боевых тренировок.

ЮВО возвращаются в места постоянной дислокации после завершения учений

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на информацию об отводе российской боевой техники, в сети появляются фотографии, свидетельствующие о том, что РФ обустроила новые военные лагеря вблизи границ с украинским государством.

Также напомним, что в Украине уже успели саркастически отреагировать на заявление российской стороны об отводе военных с украинских границ, ведь раньше в западных СМИ распространялась информация о масштабном вторжении агрессора в среду, 16 февраля.

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#Россия #Крым #Військові #Навчання
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