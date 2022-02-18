Боевики на Донбассе раскручивают новый фейк, чтобы обвинить Украину

В сети появилось видео якобы атаки на химзавод на неподконтрольной территории.

Боевики т.н. "ДНР" запустили в сети новый фейк, о якобы атаке "польских диверсантов" на завод "Стирол" в оккупированной Горловке.

Сообщения об этом мгновенно разлетелись по местным телеграм-каналам.

Согласно их данным, группа "диверсантов" в количестве от 10 до 12 человек пыталась взорвать баки с хлором, но понесла потери и отступила. Боевики сообщают, что двое из нападавших были убиты, и еще трое получили ранения.

Также сообщается, что на месте были найдены "средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца", а также экшн-камера, запись из которой показали в сети.

"Незадолго до боестолкновения нами были перехвачены переговоры диверсантов на польском языке", — сказал после этого на брифинге представитель т.н. "УНМ ДНР" Эдуард Басурин.

Впрочем, на несостыковки в заявлениях оккупантов указал блогер Анатолий Штефан (Штирлиц), который отметил, что изначально то самое видео с камеры "диверсанта" подавалось, как запись боевиков "ДНР" с места происшествия, однако позже распространенная информация была отредактирована.

Стоит отметить, что боевики не в первый раз пытаются использовать тему провокации на "Стироле", чтобы обвинить ВСУ в химической атаке. Так в январе поступали сообщения, что на заводе произошла утечка аммиака, а перед этим оккупационные "власти" распространили сообщения о возможных диверсиях.

Напомним, министр обороны Алексей Резников ранее выступил с обращением к жителям ОРДЛО и напомнил, что Украина не собирается возвращать оккупированные территории военным путем, а намерена использовать для этого политику и дипломатию.

Вместе с тем представители США в ООН проинформировали мировое сообщество, что Россия ради оправдания начала военного вторжения готовит ряд провокаций на Донбассе, среди которых могут быть и химические атаки.