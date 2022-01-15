Укр

Оккупанты довели Донбасс до грани экологической катастрофы - разведка

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Химикаты попадают в воздух Новость обновлена 15 января 2022, 14:24
Химикаты попадают в воздух

Предварительно — в Горловке проблемы с аммиаком на одном из заводов.

Часть оккупированной территории Украины в Донецкой области — на грани экологической катастрофы. В Горловке химикаты начали проникать в воздух. В техногенной катастрофе могут обвинить Украину. Утечка произошла на недавно перезапущенном оккупантами заводе "Концерн Стирол".

Об этом главное разведуправление Минобороны предупреждает на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По данным разведки, в пятницу 14 января на мощности завода привезли емкости с аммиаком. Есть нарушение целостности из-за которого в воздух попадают ядовитые вещества. Техногенная катастрофа, которая может быть этим вызвана, может стать причиной для обвинений в сторону Украины в использовании химвеществ и "поводом для расширения вооруженной агрессии против нашего государства", — сказано в сообщении.

Если есть воздействие аммиака наступает ряд характерных симптомов:

  • резь в глазах
  • текут слезы
  • ухудшается зрение
  • появляются признаки схожие с конъюктивитом
  • кашель (вначале сухой, затем — мокрый)
  • может развиться ларингоспазм, отек легких
  • тахикардия
  • снижение слухового порога
  • может проявиться бред и психомоторное возбуждение.

Ранее оккупационные власти запускали дезинформацию о возможных провокациях со стороны Украины с применением химоружия, но в Минобороны отрицают подозрения.

Как писал "Телеграф", секретарь СНБО Алексей Данилов назвал такие заявления "троллингом США" со стороны России.

Теги:
#Горловка #Химикаты #Аммиак
Химикаты попадают в воздух
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