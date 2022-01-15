Оккупанты довели Донбасс до грани экологической катастрофы - разведка
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Предварительно — в Горловке проблемы с аммиаком на одном из заводов.
Часть оккупированной территории Украины в Донецкой области — на грани экологической катастрофы. В Горловке химикаты начали проникать в воздух. В техногенной катастрофе могут обвинить Украину. Утечка произошла на недавно перезапущенном оккупантами заводе "Концерн Стирол".
Об этом главное разведуправление Минобороны предупреждает на своей странице в соцсети "Фейсбук".
По данным разведки, в пятницу 14 января на мощности завода привезли емкости с аммиаком. Есть нарушение целостности из-за которого в воздух попадают ядовитые вещества. Техногенная катастрофа, которая может быть этим вызвана, может стать причиной для обвинений в сторону Украины в использовании химвеществ и "поводом для расширения вооруженной агрессии против нашего государства", — сказано в сообщении.
Если есть воздействие аммиака наступает ряд характерных симптомов:
- резь в глазах
- текут слезы
- ухудшается зрение
- появляются признаки схожие с конъюктивитом
- кашель (вначале сухой, затем — мокрый)
- может развиться ларингоспазм, отек легких
- тахикардия
- снижение слухового порога
- может проявиться бред и психомоторное возбуждение.
Ранее оккупационные власти запускали дезинформацию о возможных провокациях со стороны Украины с применением химоружия, но в Минобороны отрицают подозрения.
Как писал "Телеграф", секретарь СНБО Алексей Данилов назвал такие заявления "троллингом США" со стороны России.
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