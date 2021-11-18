На Донбассе спустя семь лет оккупации пытаются перезапустить известный завод Фирташа

Российские боевики пытаются переиначить под себя инфраструктуру Донбасса

В оккупированной Горловке состоялся запуск двух "обновленных" цехов некогда известного химзавода "Стирол". Предприятие специализировалось на производстве удобрений, однако с началом войны было законсервировано.

Подробности сообщил один из новостных ресурсов, находящихся под контролем оккупантов.

Завод "Стирол" в Горловке

Как отчитывается администрация предприятия, в открытых после простоя цехах собираются наладить работу красок для ремонтных работ, а также полиэтиленовой пленки и различной одноразовой посуды.

Разумеется, вся продукция, в первую очередь, ориентирована на российский рынок. Хотя сообщается, что товары будут реализовываться и на оккупированной территории — чтобы покрыть "большую часть потребностей".

Также "Стирол" будет выпускать упаковочную пленку

Интересно, что оккупанты сообщают о проведенной якобы модернизации предприятия. И хотя снимки с цехов всячески пытаются это показать, на задних планах несложно заметить, в каком упадке находится местная инфраструктура.

Один из цехов внутри

Стены лишь подтверждают упадок инфраструктуры в оккупированной Горловке

Пульт управления

Ко всему прочему, рабочие, связанные с производством краски, не отказываются использовать на ленте банки, оставшиеся еще с времен до оккупации. Это также подтверждают получившиеся снимки — надписи на банках выполнены на украинском, а не русском языке.

Так выглядит производство краски

На банках легко разобрать надписи на украинском языке

Других емкостей оккупанты работникам не предоставили

Пока на предприятие к работе допустили лишь 25 человек. Интересно, что до оккупации лишь в одном цехе могло работать около сотни сотрудников.

Процесс работы

Напомним, что раньше "Стирол" был одним их крупнейших на Донбассе заводов, связанных с химпромышленностью. В 2000-х годах предприятие могло обеспечивать до 3% от мирового производства аммиака и карбамида. Уже в 2010-м "Стирол" стал частью холдинга, который принадлежал известному украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Работа завода была остановлена в начале мая 2014 года — после начала активной фазы российской военной оккупации Донбасса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в оккупированном Донецке пытаются за гроши продать один из популярных ранее магазинов, который был местной достопримечательностью.