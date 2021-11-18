Укр

На Донбассе спустя семь лет оккупации пытаются перезапустить известный завод Фирташа

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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"Стирол" в Горловке не работал с мая 2014 года Новость обновлена 18 ноября 2021, 15:26
"Стирол" в Горловке не работал с мая 2014 года

Российские боевики пытаются переиначить под себя инфраструктуру Донбасса

В оккупированной Горловке состоялся запуск двух "обновленных" цехов некогда известного химзавода "Стирол". Предприятие специализировалось на производстве удобрений, однако с началом войны было законсервировано.

Подробности сообщил один из новостных ресурсов, находящихся под контролем оккупантов.

Завод "Стирол" в Горловке
Завод "Стирол" в Горловке

Как отчитывается администрация предприятия, в открытых после простоя цехах собираются наладить работу красок для ремонтных работ, а также полиэтиленовой пленки и различной одноразовой посуды. 

Разумеется, вся продукция, в первую очередь, ориентирована на российский рынок. Хотя сообщается, что товары будут реализовываться и на оккупированной территории — чтобы покрыть "большую часть потребностей".

Также "Стирол" будет выпускать упаковочную пленку
Также "Стирол" будет выпускать упаковочную пленку

Интересно, что оккупанты сообщают о проведенной якобы модернизации предприятия. И хотя снимки с цехов всячески пытаются это показать, на задних планах несложно заметить, в каком упадке находится местная инфраструктура. 

Один из цехов внутри
Один из цехов внутри
Стены лишь подтверждают упадок инфраструктуры в оккупированной Горловке
Стены лишь подтверждают упадок инфраструктуры в оккупированной Горловке
Пульт управления
Пульт управления

Ко всему прочему, рабочие, связанные с производством краски, не отказываются использовать на ленте банки, оставшиеся еще с времен до оккупации. Это также подтверждают получившиеся снимки — надписи на банках выполнены на украинском, а не русском языке.

Так выглядит производство краски
Так выглядит производство краски
На банках легко разобрать надписи на украинском языке
На банках легко разобрать надписи на украинском языке
Других емкостей оккупанты работникам не предоставили
Других емкостей оккупанты работникам не предоставили

Пока на предприятие к работе допустили лишь 25 человек. Интересно, что до оккупации лишь в одном цехе могло работать около сотни сотрудников.

Процесс работы
Процесс работы

Напомним, что раньше "Стирол" был одним их крупнейших на Донбассе заводов, связанных с химпромышленностью. В 2000-х годах предприятие могло обеспечивать до 3% от мирового производства аммиака и карбамида. Уже в 2010-м "Стирол" стал частью холдинга, который принадлежал известному украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Работа завода была остановлена в начале мая 2014 года — после начала активной фазы российской военной оккупации Донбасса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в оккупированном Донецке пытаются за гроши продать один из популярных ранее магазинов, который был местной достопримечательностью.

Теги:
#Война #Донбасс #Горловка #Стирол #Оккупанты #ОРДЛО
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