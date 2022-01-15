Окупанти довели Донбас до межі екологічної катастрофи — розвідка
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Попередньо — у Горлівці проблеми з аміаком на одному із заводів.
Частина окупованої території України на Донеччині — на межі екологічної катастрофи. У Горлівці хімікати почали проникати у повітря. У техногенній катастрофі можуть звинуватити Україну. Витік стався на нещодавно перезапущеному окупантами заводі "Концерн Стирол".
Про це головне розвідуправління Міноборони попереджає на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".
За даними розвідки, у п’ятницю 14 січня на потужності заводу привезли місткості з аміаком. Є порушення цілісності, через яке в повітря потрапляють отруйні речовини. Техногенна катастрофа, яка може бути цим спричинена, може стати причиною для звинувачень у бік України у використанні хімречовин та "приводом для розширення збройної агресії проти нашої держави ", — йдеться у повідомленні.
Якщо є вплив аміаку настає ряд характерних симптомів:
- різь в очах
- течуть сльози
- погіршується зір
- з’являються ознаки схожі з кон’юктивітом
- кашель (спочатку сухий, потім мокрий)
- може розвинутися ларингоспазм, набряк легенів
- тахікардія
- зниження слухового порога
- можуть проявитися марення та психомоторне збудження.
Раніше окупаційна влада запускала дезінформацію про можливі провокації з боку України із застосуванням хімзброї, але в Міноборони заперечують підозри.
Як писав "Телеграф", секретар РНБО Олексій Данилов назвав такі заяви "тролінгом США" з боку Росії.
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