Окупанти довели Донбас до межі екологічної катастрофи — розвідка

Попередньо — у Горлівці проблеми з аміаком на одному із заводів.

Частина окупованої території України на Донеччині — на межі екологічної катастрофи. У Горлівці хімікати почали проникати у повітря. У техногенній катастрофі можуть звинуватити Україну. Витік стався на нещодавно перезапущеному окупантами заводі "Концерн Стирол".

Про це головне розвідуправління Міноборони попереджає на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

За даними розвідки, у п’ятницю 14 січня на потужності заводу привезли місткості з аміаком. Є порушення цілісності, через яке в повітря потрапляють отруйні речовини. Техногенна катастрофа, яка може бути цим спричинена, може стати причиною для звинувачень у бік України у використанні хімречовин та "приводом для розширення збройної агресії проти нашої держави ", — йдеться у повідомленні.

Якщо є вплив аміаку настає ряд характерних симптомів:

різь в очах

течуть сльози

погіршується зір

з’являються ознаки схожі з кон’юктивітом

кашель (спочатку сухий, потім мокрий)

може розвинутися ларингоспазм, набряк легенів

тахікардія

зниження слухового порога

можуть проявитися марення та психомоторне збудження.

Раніше окупаційна влада запускала дезінформацію про можливі провокації з боку України із застосуванням хімзброї, але в Міноборони заперечують підозри.

Як писав "Телеграф", секретар РНБО Олексій Данилов назвав такі заяви "тролінгом США" з боку Росії.