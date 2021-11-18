На Донбасі через сім років окупації намагаються перезапустити відомий завод Фірташа

Російські бойовики намагаються переінакшити під себе інфраструктуру Донбасу

В окупованій Горлівці відбувся запуск двох "оновлених" цехів колись відомого хімзаводу "Стирол". Підприємство спеціалізувалося на виробництві добрив, проте з початком війни було законсервовано.

Подробиці повідомив один із новинних ресурсів, які знаходяться під контролем окупантів.

Завод "Стирол" у Горлівці

Як звітує адміністрація підприємства, у відкритих після простою цехах збираються налагодити роботу фарб для ремонтних робіт, а також поліетиленової плівки та різного одноразового посуду.

Звичайно, вся продукція, насамперед, спрямована на російський ринок. Хоча повідомляється, що товари реалізовуватимуться і на окупованій території, щоб покрити "велику частину потреб".

Також "Стирол" випускатиме пакувальну плівку

Цікаво, що окупанти повідомляють про начебто проведену модернізацію підприємства. І хоча знімки з цехів всіляко намагаються це показати, на задніх планах неважко помітити, в якому занепаді знаходиться місцева інфраструктура.

Один із цехів усередині

Стіни лише підтверджують занепад інфраструктури в окупованій Горлівці

Пульт керування

До того ж, робітники, пов’язані з виробництвом фарби, не відмовляються використовувати на стрічці банки, що залишилися ще з часів до окупації. Це також підтверджують знімки — написи на банках виконані українською, а не російською мовою.

Так виглядає виробництво фарби

На банках легко розібрати написи українською

Інших ємностей окупанти працівникам не надали

Поки що на підприємство до роботи допустили лише 25 осіб. Цікаво, що до окупації лише в одному цеху могло працювати близько сотні працівників.

Процес роботи

Нагадаємо, що раніше "Стирол" був одним із найбільших на Донбасі заводів, пов’язаних із хімпромисловістю. У 2000-х роках підприємство могло забезпечувати до 3% від світового виробництва аміаку та карбаміду. Вже 2010-го "Стирол" став частиною холдингу, який належав відомому українському бізнесменові Дмитру Фірташу.

Роботу заводу було зупинено на початку травня 2014 року – після початку активної фази російської військової окупації Донбасу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в окупованому Донецьку намагаються за безцінь продати один із популярних раніше магазинів, який був місцевою пам’яткою.