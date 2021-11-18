На Донбасі через сім років окупації намагаються перезапустити відомий завод Фірташа
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Російські бойовики намагаються переінакшити під себе інфраструктуру Донбасу
В окупованій Горлівці відбувся запуск двох "оновлених" цехів колись відомого хімзаводу "Стирол". Підприємство спеціалізувалося на виробництві добрив, проте з початком війни було законсервовано.
Подробиці повідомив один із новинних ресурсів, які знаходяться під контролем окупантів.
Як звітує адміністрація підприємства, у відкритих після простою цехах збираються налагодити роботу фарб для ремонтних робіт, а також поліетиленової плівки та різного одноразового посуду.
Звичайно, вся продукція, насамперед, спрямована на російський ринок. Хоча повідомляється, що товари реалізовуватимуться і на окупованій території, щоб покрити "велику частину потреб".
Цікаво, що окупанти повідомляють про начебто проведену модернізацію підприємства. І хоча знімки з цехів всіляко намагаються це показати, на задніх планах неважко помітити, в якому занепаді знаходиться місцева інфраструктура.
До того ж, робітники, пов’язані з виробництвом фарби, не відмовляються використовувати на стрічці банки, що залишилися ще з часів до окупації. Це також підтверджують знімки — написи на банках виконані українською, а не російською мовою.
Поки що на підприємство до роботи допустили лише 25 осіб. Цікаво, що до окупації лише в одному цеху могло працювати близько сотні працівників.
Нагадаємо, що раніше "Стирол" був одним із найбільших на Донбасі заводів, пов’язаних із хімпромисловістю. У 2000-х роках підприємство могло забезпечувати до 3% від світового виробництва аміаку та карбаміду. Вже 2010-го "Стирол" став частиною холдингу, який належав відомому українському бізнесменові Дмитру Фірташу.
Роботу заводу було зупинено на початку травня 2014 року – після початку активної фази російської військової окупації Донбасу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в окупованому Донецьку намагаються за безцінь продати один із популярних раніше магазинів, який був місцевою пам’яткою.
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