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Дешевше квартири на периферії: у Донецьку за гроші продають легендарний магазин (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Вартість приміщення впала щонайменше вдесятеро
Вартість приміщення впала щонайменше вдесятеро

За окупації міста бойовиками "ДНР" багато нерухомості просто знецінилося

Знаменита не лише серед донеччан книгарня "Класика" виставляється на продаж в окупованому Донецьку. Ціна у колись одному із найбільших (і дорогих) міст України просто сміховинна — 28 тисяч доларів.

Подробиці повідомив у своєму Facebook журналіст та блогер Денис Казанський.

За його словами, вітрина магазину вже давним-давно забита, а саме приміщення покинуте. Але продати його в окупантів руки дійшли лише зараз. При цьому магазин "вінчає" символіка російського світу.

"Найбільше вражає ціна — 28 тисяч доларів. Це ціна квартири в українському райцентрі. Колись таке приміщення в центрі міста коштувало сотні тисяч доларів. А тепер знецінилося разів у десять", — підкреслив Казанський.

Також він зазначив, що це вкотре доводить — економіка окупованої частини Донбасу перебуває у жахливому занепаді. Спроба встановити російську владу в Донецьку призвела до сумних наслідків, вважає Казанський.

З ним погоджуються і більшість коментаторів, які відреагували на публікацію. Також багато хто зізнався, що пам’ятають "Класику", і їх із цим місцем пов’язує багато теплих спогадів.

Проблеми російські окупанти на Донбасі мають не лише з нерухомістю, а й із коронавірусною пандемією. Нагадаємо, "Телеграф" раніше розповідав, що відбувається з рівнем захворюваності у місцевих лікарнях і чому у моргах не вистачає місць.

Теги:
#Нерухомість #Донецьк #Донбас #Окупанти #ОРДЛО
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