Дешевле квартиры на периферии: в Донецке за гроши продают легендарный магазин (фото)

При оккупации города боевиками "ДНР" много недвижимости просто обесценилось

Знаменитый не только среди дончан книжный магазин "Классика" выставляется на продажу в оккупированном Донецке. Цена в некогда одном из крупнейших (и дорогих) городов Украины попросту смехотворна — 28 тысяч долларов.

Подробности сообщил в своем Facebook журналист и блогер Денис Казанский.

По его словам, витрина магазина уже давным-давно заколочена, а само помещение заброшено. Но продать его у оккупантов руки дошли только сейчас. При этом магазин "венчает" символика русского мира.

"Больше всего поражает цена — 28 тысяч долларов. Это цена квартиры в украинском райцентре. Когда-то такое помещение в центре города стоило сотни тысяч долларов. А теперь обесценилось раз в десять", — подчеркнул Казанский.

Также он отметил, что это в очередной раз доказывает — экономика оккупированной части Донбасса находится в ужасном упадке. Попытка установить российскую власть в Донецке привела город к печальным последствиям, считает Казанский.

С ним согласно и большинство комментаторов, которые отреагировали на публикацию. Также многие признались, что помнят "Классику", и их с этим местом связывает много теплых воспоминаний.

Проблемы российские оккупанты на Донбассе имеют не только с недвижимостью, но и с коронавирусной пандемией. Напомним, "Телеграф" раньше рассказывал, что происходит с уровнем заболеваемости в местных больницах и почему в моргах не хватает мест.