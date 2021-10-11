Не для слабонервных: в сети показали переполненные умершими от COVID-19 больницы Донецка (видео)

На оккупированной территории повысилась стоимость медицинских и ритуальных услуг

На оккупированной территории Донецкой области фиксируется острая вспышка коронавирусного заболевания — люди умирают десятками в отделениях больниц.

Это доказывает видеосъемка одного из местных жителей на территории центральной городской больницы №3 в Донецке, опубликованная им в Twitter.

Очевидцу удалось заснять, как посреди коридора медицинского учреждения на каталках и просто на полу лежат тела скончавшихся от ковида пациентов. Очевидно, наплыв трупов такой большой, что морги попросту не справляются с нагрузкой. Поэтому умерших на некоторое время оставляют просто вне палат.

Предупреждаем: видео предназначено не для слабонервных людей, также в нем присутствует нецензурная лексика.

Если поискать в социальных сетях, то можно найти и другие признаки того, что подчиняющиеся Кремлю квазиобразования, находящиеся на Донбассе, столкнулись с коронавирусным коллапсом медицинской системы.

Жители оккупированной территории жалуются

К примеру, некоторые жители говорят, что для помещения в больницу больного заставляют заплатить около 30 тысяч рублей. В эту сумму не входят траты на лекарства и т.п. Также значительно выросли цены на предоставление ритуальных услуг. К примеру, выкопать яму на кладбище теперь обойдется в 12-16 тысяч рублей (4-5,5 тысяч гривен).

За место в больнице требуют деньги

Умирать в ОРДЛО стало дороже

Интересно, что только "официальная" статистика за 8 октября на территории, оккупированной "ДНР", гласила о 81 умершем из-за коронавируса. В Украине же цифра хоть и выше (207 человек за 10 октября), но включает в себя информацию со всех регионов, а не конкретного региона.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что российским оккупантам на Донбассе не помогает даже вакцинация хваленным российским "Спутником V". От ковида начали погибать известные среди пропагандистов "фронтовые медики".