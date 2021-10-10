"Спутник" не помог: COVID-19 косит медиков на оккупированном Донбассе

Похоже, что на неподконтрольных территориях ухудшается ситуация с болезнью.

На оккупированных территориях Донецкой области фиксируют случаи заражения фронтовых медиков коронавирусом, несмотря на вакцинацию "Спутником V", — уже скончалась одна женщина.

Об этом сообщил российский наемник и пропагандист т.н. "ДНР" Евгений Скрипник.

Как сообщается в его посте от 8 октября, умерла женщина Анна с позывным "Солнце".

Позже он добавил, что с COVID-19 в больницу попала еще один медик по имени Светлана (позывной "Светлячок"). По его словам, женщина беременна и имеет двоих детей.

Примечательно, что обе были вакцинированы российским препаратом "Спутник V". Стоит отметить, что вакцинацию двумя дозами прошли все члены вооруженных формирований.

Как известно, ранее с COVID-19 попадал в больницу известный российский пропагандист Дмитрий Киселёв. Несмотря на прививки "Спутником", у него развилась двусторонняя пневмония.

Также ранее после прививки этим средством коронавирусом были инфицированы президент Сирии Башар Асад и президент Аргентины Альберто Фернандез.