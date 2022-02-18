Бойовики на Донбасі розкручують новий фейк, щоб звинуватити Україну

У мережі з’явилося відео нібито атаки на хімзавод на непідконтрольній території.

Бойовики т.зв. "ДНР" запустили в мережі новий фейк, про нібито атаку "польських диверсантів" на завод "Стирол" в окупованій Горлівці.

Повідомлення про це миттєво розлетілися місцевими телеграм-каналами.

За їхніми даними, група "диверсантів" у кількості від 10 до 12 осіб намагалася підірвати баки з хлором, але зазнала втрат і відступила. Бойовики повідомляють, що двох з нападників було вбито, і ще троє отримали поранення.

Також повідомляється, що на місці було знайдено "засоби індивідуального захисту та амуніції закордонного зразка ", а також екшн-камера, запис з якої показали в мережі.

"Незадовго до зіткнення нами було перехоплено переговори диверсантів польською мовою", — сказав після цього на брифінгу представник т.зв. "УНМ ДНР" Едуард Басурін.

Втім, на нестикування в заявах окупантів вказав блогер Анатолій Штефан (Штірліц), який зазначив, що спочатку те саме відео з камери "диверсанта" подавалося, як запис бойовиків "ДНР" з місця події, проте пізніше поширена інформація була відредагована.

Варто зазначити, що бойовики не вперше намагаються використати тему провокації на "Стиролі", щоб звинуватити ЗСУ у хімічній атаці. Так у січні надходили повідомлення, що на заводі стався витік аміаку, а перед цим окупаційна "влада" поширила повідомлення про можливі диверсії.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Рєзніков раніше звернувся до жителів ОРДЛО і нагадав, що Україна не збирається повертати окуповані території військовим шляхом, а має намір використати для цього політику та дипломатію.

Водночас представники США в ООН поінформували світову спільноту, що Росія заради виправдання початку військового вторгнення готує низку провокацій на Донбасі, серед яких можуть бути й хімічні атаки.