Резніков звернувся до жителів окупованого Донбасу

Міністр зробив низку заяв щодо Донбасу та про Росію.

Глава Міноборони України Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді України відзначив збільшену кількість обстрілів на Донбасі минулої доби та нагадав жителям ОРДЛО, що Україна їм не ворог.

Виступ пролунав у прямому ефірі телеканалу "Рада".

Він закликав мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Ясинуватої, Горлівки не боятися. Резніков наголосив, що їхній ворог — не Україна, а ті, хто нібито хоче їх захистити. Він також розвінчав чутки про український наступ і наголосив, що країна готова до оборони.

Про що ще говорив Резніков?

Щодо Донбасу:

Донбас і Крим не повертатимуть силою, а шляхом політики та дипломатії

було 60 обстрілів минулої доби

на Донбасі десятки будинків без газу та світла, частина — з пошкодженнями або зруйновані, ціль обстрілів — мирні жителі

на 10 ранку було вже 20 обстрілів

ескалацію пов’язав із проведенням засідання Ради безпеки ООН, яке було присвячене реалізації Мінських угод.

По Росії:

не підтвердив заяви Росії про відведення військ, зазначивши, що йде переміщення сил

повідомив про 129 тисяч військових РФ на землі, ще близько 20 тисяч — морський та повітряний компоненти.

про масштабне стягування військ свідчать навчання поблизу українських кордонів (Білорусь, Чорне море) в активній фазі, також зазначив про проведення навчання Росгвардія

українська розвідка слідкує за всіма переміщеннями

українська армія прорахувала дати та сценарії можливих подій

не применшуючи загрози, вважає ризик масштабної ескалації невисоким.

Раніше "Телеграф" писав про сценарій можливої провокації із застосуванням хімічної зброї, про яку заявило авторитетне американське ЗМІ. Також про ризики попереджав глава Держдепу США Ентоні Блінкен.