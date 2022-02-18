Загострення на Донбасі: Путін розповів, чого хоче від України

Глава Кремля знову звинуватив українця у невиконанні Мінських угод.

На тлі різкого збільшення кількості обстрілів українських територій з боку окупантів російський президент Володимир Путін заявив, що Києву необхідно сісти за стіл переговорів із "керівництвом" ОРДЛО.

Про це він повідомив під час зустрічі з невизнаним світовою спільнотою президентом Білорусі Олександром Лукашенком, пише РБК.

"Процес врегулювання, як і раніше, буксує", — сказав Путін.

Він знову звинуватив владу України в нібито не виконанні положень Мінських угод і дорікнув їй у небажанні вести прямі переговори з Донецьком та Луганськом.

"Все, що потрібно зробити Києву, — це сісти за стіл переговорів з представниками Донбасу", — сказав Путін.

За його словами, лише обговорення політичних, економічних та гуманітарних заходів дозволить завершити конфлікт.

Як повідомлялося раніше, за добу 17 лютого було зафіксовано близько 60 обстрілів підконтрольних Україні територій, постраждали населені пункти Станиця Луганська, Мар’їнка та інші.

Читайте також: Категорія В регіонах Бойовики на Донбасі розкручують новий фейк, щоб звинуватити Україну У мережі з’явилося відео нібито атаки на хімзавод на непідконтрольній території.

Міністр оборони Олексій Резніков після цього звернувся до мешканців ОРДЛО та заявив, що Україна не планує повертати окуповані території військовим шляхом.

18 лютого обстріл продовжився, зокрема на КПВВ "Щастя" під обстріл потрапив гуманітарний конвой ООН.

Водночас ватажок бойовиків "ДНР" заявив про початок евакуації жителів до Росії.

"Телеграф" же поговорив із генералом Миколою Маломужем, який пояснив, навіщо це загострення знадобилося Кремлю і наскільки зараз висока ймовірність серйозного загострення ситуації.