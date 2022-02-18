Загострення на Донбасі: окупанти обстріляли гуманітарний конвой ООН (відео)

Обстріли велися з міномета, гранатомета та кулемета.

Окупанти на Донбасі продовжують порушувати положення Мінських угод та міжнародного гуманітарного права. Так у п’ятницю, 18 лютого, вони обстріляли з важкої зброї конвой гуманітарної місії ООН.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він зазначив, що близько 12:00 окупанти відкрили вогонь по КПВВ "Щастя" у Луганській області. У цей час там знаходився міжнародний конвой з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, який проходив перевірку прикордонників перед відправкою на непідконтрольні території.

"Обстріл був зроблений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з н.п. Весела Гора", — написав Залужний.

Обстріли на Донбасі

На той час чотири автомобілі вже пройшли контроль, а ще вісім залишилися у міжпозиційній зоні.

Залужний додав, що вбитих серед цивільних осіб та складу ООС немає.

Як повідомлялося раніше, 17 лютого в зоні ООС було зафіксовано щонайменше 50 порушень режиму "тиші". Під ранкові обстріли потрапили підконтрольні Україні населені пункти Мар’їнка та Врубівка.

Станиця Луганська була обстріляна вранці та ще раз увечері.

Згідно з останніми даними, в результаті обстрілу було поранено та травмовано 7 людей.