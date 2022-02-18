Провокація, евакуація, привід до війни – що зараз відбувається на окупованому Донбасі

На Донбасі ось-ось може спалахнути велика війна

У ході різкого загостреної 17 лютого ситуації в зоні ООС під обстріл окупантів та їхніх посібників потрапили понад 10 українських населених пунктів, у тому числі дитячий садок у Станиці Луганській.

П’ятниця, однак, стала ще більш насиченою – з самого ранку знову продовжилися обстріли за багатьма напрямками, проте все це стало лише прелюдією.

Провокація бойовиків про нібито спробу ЗСУ підірвати аміак у Горлівці

Як заявили в Донецьку, вранці нібито було запобігли спробі "українських диверсантів", чомусь нібито польських найманців, проникнути до Горлівки для підриву ємностей із хлором на території очисних споруд міста Горлівки. Паралельно в "МДБ ДНР" заявили про нібито спробу підірвати аміак на території концерну "Стирол".

Хоча міністр оборони України Олексій Резніков категорично спростував фейкову інформацію про нібито підготовку наступу ЗСУ на Донбасі, глави "ЛНР/ДНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін заявили про підготовку евакуації дітей, жінок та осіб похилого віку до Росії.

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У свою чергу, у Ростовській області РФ заявили про готовність прийняти біженців із непідконтрольної Україні частини Донбасу.

Пізніше "глави" окупаційних адміністрацій міст Горлівка, Донецька, Ясинувата та Докучаєвськ оголосили місця збору для охочих евакуюватися, де на них чекатимуть автобуси. При собі мирним мешканцям рекомендували мати документи, гроші, засоби зв’язку та захисту, аптечку.

У Донецьку паніка – люди скуповують паливо та запасаються готівкою

Приблизно з 16 години стали надходити повідомлення про те, що в Донецьку та Горлівці гудуть сирени, що попереджають про небезпеку, хоча їх чують не всі, та й прямої небезпеки для городян немає. В результаті, одні розцінюють це як нагнітання паніки, інші намагаються заспокоїти, що це перевірка системи оповіщення.

Мешканці Донецька відреагували на це спробами купити паливо на заправках та зняти всі готівку, що викликало черги до АЗС та банкоматів, а перше відправлення автобусів з Ясинуватої анонсували вже на 20.00.

Водночас, прес-служба президента РФ Володимира Путіна завила, що їм нічого невідомо про евакуацію жителів т.з. "ЛНР" та "ДНР" до Росії. Щоправда, пізніше у глави РФ заявили, що кожному жителю непідконтрольного Донбасу в Ростовській області видадуть допомогу у розмірі 10 тисяч російських рублів.

Чи закінчиться все провокацією та великою війною?

Реакція прес-служби глави РФ змусила подумати, що оголошена "евакуація" з окупованого Донбасу має на меті зовсім не вивіз мирного населення, яке до того ж абсолютно не готові приймати у Ростовській області.

"Про евакуацію нічого не знаємо", — повідомила прес-служба адміністрації у коментарі російському виданню "Znak.com".

Все це породило в мережі версію про проведення цієї "евакуації" з метою розстрілу бойовиками колони мирних жителів із подальшим звинуваченням у цьому ЗСУ. Це має стати приводом для "справедливого" введення російських військ на Донбас та початку повномасштабної війни з Україною під приводом "захисту російськомовного населення від геноциду".

Все це відбувається на тлі чергових звинувачень України з боку президента РФ Володимира Путіна у нібито невиконанні Мінських угод.