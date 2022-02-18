Евакуація з ОРДЛО: Путін розпорядився заплатити біженцям

Адміністрація Ростовської області про евакуацію нічого не знала.

Поки що главари бойовиків т.зв. "ДНР" та "ЛНР" закликають жителів непідконтрольних районів України виїхати в Росію, російський президент Володимир Путін доручив голові МНС відправитися до Ростовської області.

Як повідомляє 360tv, глава Кремля доручив зайнятися облаштуванням місць для біженців та забезпечення їх харчуванням та медичною допомогою.

Крім того, він розпорядився виплатити кожному біженцю, що прибуває з ОРДЛО по 10 тисяч рублів (близько 3,6 тисячі гривень).

Примітно, що раніше сама адміністрація російської області про це нічого не знала. Як повідомляє російське видання Znak.com, місцеві чиновники кажуть, що отримали інформацію про це із новин.

Як повідомлялося раніше, 17 лютого бойовики різко збільшили кількість обстрілів позицій ЗСУ, крім того, вогонь вівся і по населених пунктах, розташованих на підконтрольних територіях України. Зокрема дісталося Станиці Луганській та Мар’їнці.

18 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ не планують наступу, а Київ планує продовжувати дипломатичні спроби врегулювати ситуацію на Донбасі. Ту ж інформацію пізніше підтвердив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Проте глава бойовиків ОРДЛО звернувся до жителів непідконтрольних територій із закликом розпочати евакуацію. У мережі тим часом у цьому вбачали підготовку масштабних провокацій з боку Росії.

"Телеграф" же поговорив із головою Луганської військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки) Георгієм Тукою, який пояснив, що відбувається та поділився своїми прогнозами про те, до чого варто бути готовими.