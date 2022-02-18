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Загострення на Донбасі та евакуація людей: Кулеба зробив заяву

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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У Донецьку евакуювали людей Новина оновлена 18 лютого 2022, 17:37
У Донецьку евакуювали людей

Україна має намір і надалі шукати дипломатичні шляхи врегулювання конфлікту.

Україна не збирається розпочинати наступ на окуповані території ОРДЛО або проводити там якісь диверсії.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба відомства.

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України та будь-яких диверсій на хімічному виробництві", — повідомив він.

Кулеба додав, що Україна має намір і надалі шукати дипломатичні шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомлялося раніше, 17 лютого бойовики відкрили вогонь по населених пунктах на підконтрольній території України. На обстріл зазнали Станиця Луганська, Мар’їнка та інші населені пункти.

18 лютого, глава Міноборони України Олексій Рєзніков звернувся до жителів ОРДЛО, в якому заявив, що повідомлення про нібито підготовку наступу з боку ЗСУ є фейком, а Київ і надалі шукатиме дипломатичні та політичні шляхи врегулювання конфлікту.

Водночас ватажки т.зв. "ДНР" та "ЛНР" оголосили про евакуацію жителів ОРДЛО до Росії.

Тим часом у мережі почали озвучувати припущення, що Москва готує масштабні провокації, щоб отримати привід для вторгнення в Україну.

Теги:
#МЗС #Донбас #Дмитро Кулеба #ОРДЛО
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