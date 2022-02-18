Эвакуация из ОРДЛО: Путин распорядился заплатить беженцам

Администрация Ростовской области об эвакуации ничего не знала.

Пока главари боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" призывают жителей неподконтрольных районов Украины уехать в Россию, российский президент Владимир Путин поручил главе МЧС отправиться в Ростовскую область.

Как сообщает 360tv, глава Кремля поручил заняться обустройством мест для беженцев и обеспечения их питанием и медицинской помощью.

Кроме того, он распорядился выплатить каждому прибывающему из ОРДЛО беженцу по 10 тысяч рублей (около 3,6 тысячи гривен).

Примечательно, что до этого сама администрация российской области об этом ничего не знала. Как сообщает российское издание Znak.com, местные чиновники говорят, что получили информацию об этом из новостей.

Как сообщалось ранее, 17 февраля боевики резко увеличили число обстрелов позиций ВСУ, кроме того огонь велся и по населенным пунктам, расположенным на подконтрольных территориях Украины. В частности досталось Станице Луганской и Марьинке.

18 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ не планируют наступления, а Киев планирует продолжать дипломатические попытки урегулировать ситуацию на Донбассе. Ту же информацию позже подтвердил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Однако главари боевиков ОРДЛО обратились к жителям неподконтрольных территорий с призывом начать эвакуацию. В сети тем временем в этом усмотрели подготовку масштабных провокаций со стороны России.

"Телеграф" же поговорил с председателем Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы) Георгием Тукой, который объяснил, что происходит и поделился своими прогнозами о том, к чему стоит быть готовыми.