"Никаких нападений на гражданских": Данилов ответил на обвинения Украины в провокациях на Донбассе

В СНБО не исключают вероятность провокации в ОРДЛО с подачи России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что Украина не рассматривает силовой сценарий освобождения оккупированных территорий, в то время как оккупанты на Донбассе могут пойти на любые провокации. Как сообщает "Телеграф", об этом он заявил в Офисе президента на брифинге касательно обострения на Донбассе 18 февраля.

По словам секретаря СНБО Данилова, Украина полностью осознает, что происходит на ее границах, внутри страны и на оккупированных территориях.

Глава СНБО напомнил, что сегодня прозвучали заявления о том, что якобы украинские военные собираются нападать на оккупированные города. По его словам, все это совершенно не отвечает действительности, никаких приказов на освобождение ОРДЛО силовым путем нет и не может быть никогда.

"Ситуация, которая сегодня раздувается со стороны Российской Федерации через своих ставленников на территории Донецкой, Луганской областей — это попытка спровоцировать наши вооруженные силы, наши войска", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина может открывать огонь только в том случае, если есть угроза жизни нашим военным. Он добавил, что на сегодня ситуация в войсках контролируема.

"Никаких нападений на гражданское население, никаких вариантов относительно того, что эти территории могут быть освобождены военным путем, на сегодняшний день у нас не существуют", — подчеркнули в СНБО.

Данилов напомнил, что оккупанты на Донбассе в четверг, 17 февраля, с самого утра начали крупные обстрелы с запрещенного Минскими условиями вооружения, в частности, речь идет об обстреле детского сада в Станице Луганской.

Кроме того, Данилов предупредил о возможных новых провокациях: "Есть большая угроза, что представители Российской Федерации будут провоцировать те или иные вещи. Могут сделать то, что к нашим военным и службам не имеет никакого отношения". В СНБО объяснили, что не могут точно сказать, будет ли это подрыв автобусов с эвакуированными или обстрелы жилых домов.

Напомним, в Донецке в пятницу, 18 февраля, был взорван автомобиль топ-главаря боевиков. Случилось это прямо в центре города. Момент взрыва попал на видео.

Как писал "Телеграф", российский публицист Андрей Пионтковский прокомментировал взорванную машину в центре Донецка. Он считает, что Россия действовала по сценарию, который использовал Гитлер для начала Второй мировой войны.