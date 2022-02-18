У Донецьку підірвали машину топ-ватажка бойовиків: нові відео

На місці вибуху ніхто не постраждав

В окупованому Донецьку, де відбувається евакуація цивільного населення, вибухнув припаркований автомобіль. Як виявилося пізніше, він належав т.зв. голові "народної міліції ДНР" Денису Синенкову.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Так, це моя машина. Ніхто не постраждав, вона стояла на парковці", — розповів Синенков.

На місці працюють представники екстрених служб, які перевіряють на наявність вибухівки ще один автомобіль.

Обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося раніше, вранці 18 лютого ватажки т.зв. "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до жителів ОРДЛО із закликом виїхати до Росії через нібито наявну інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський готується віддати наказ про початок наступу.

Водночас голова Міноборони Олексій Рєзніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж звернулися до мешканців ОРДЛО та заявили, що ЗСУ не збираються переходити у наступ, а Україна має намір шукати дипломатичне вирішення конфлікту.

У мережі ж з’явилася інформація про те, що Росія готує масштабну провокацію на Донбасі та має намір звинуватити у цьому військовослужбовців ЗСУ. Передбачається, що це дасть привід для відкритого вторгнення.

Раніше бойовики ОРДЛО вже запустили фейк про те, що нібито "польські диверсанти" намагалися влаштувати "теракт" на території хімічного заводу "Стирол" в окупованій Горлівці.